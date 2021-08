Leo Messi et Neymar Jr. seront rivaux d’un jour

in

10/08/2021 à 03h27 CEST

Leo Messi et Neymar Jr. s’affronteront dans le match revanche de la dernière finale de la Copa América, le 5 septembre à la NeoQuímica Arena, à Sao Paulo. La nouvelle version de la Superclassic sud-américaine, qui correspond aux Éliminatoires pour la Coupe du monde Qatar 2022, pourrait représenter le premier face-à-face entre les deux joueurs du PSG, si la signature de Leo se confirme. par le club qatari-parisien.

Brésil – L’Argentine, de la sixième journée du groupe de qualification sud-américain pour le prochain Mudnial, aurait dû être jouée, en mars à Recife, mais il a été reporté en raison des effets dévastateurs de la pandémie sur l’ensemble du continent. Maintenant, le choc a gagné en intérêt et en morbidité. En premier lieu, parce qu’il arrivera deux mois après que l’Albiceleste jouera dans son Maracanazó particulier et remportera la Copa América contre l’équipe de Tite.

Dans le même temps, la rencontre pourrait être un duel entre Messi et Neymar, étant les deux compagnons de garde-robe, puisque la signature de 10 blaugranas jusqu’ici par l’équipe des pétrodollars qataris semble chantée.

La rencontre se présente plus que chaude, après que des joueurs des deux équipes se soient fait piquer sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Celso, Des murs Oui Dis Maria ils se sont moqués de Richarlison après son triplé contre l’Allemagne aux Jeux Olympiques, lui rappelant qu’il n’avait pas marqué en finale de la Copa América. Le joueur d’Everton a répondu en célébrant l’élimination de l’Albiceleste au tournoi olympique et s’est moqué de l’Argentine lorsqu’il a remporté la médaille d’or.

DOMINATEURS DU BRÉSIL ET DE L’ARGENTINE

Le Brésil est le leader des qualifications sud-américaines avec un impeccable six sur six. Il y a 18 points sur 18 possibles, suivis de l’Argentine avec 12 points, de l’Equateur avec 9 et de l’Uruguay avec 8. La cinquième place, qui donne droit au play-off, est actuellement occupée par la Colombie avec 8 points.

En septembre, ils se joueront trois jours de suite. Le Brésil jouera jeudi 2 à Santiago contre le Chili, dimanche 5 contre l’Argentine, à Sao Paulo, et jeudi 9, à Recife, contre le Pérou. L’Argentine, quant à elle, jouera le 2 au Venezuela et après la classique contre le Brésil, elle se rendra dans son pays où elle accueillera la Bolivie jeudi 9.