Leo Messi, le feu d’artifice, final ? de la guerre sans fin entre le Barça et le PSG

11/08/2021 à 08h00 CEST

Leo Messi au PSG. ÀLes fans du Barça sont blessés que l’Argentin ait dû partir et cela lui transperce le cœur que la destination choisie ait été l’équipe de France, contre laquelle la rivalité augmente un peu plus chaque jour qui passe. Peut-être que Léo n’avait pas d’autre issue, le seul club en ce moment à faire face à son arrivée, mais ça fait mal par un double jeu.

L’histoire récente est pleine de luttes entre le Barça et le PSG, dans le sport et surtout au niveau des footballeurs. Sur le terrain le Barça commande plus, malgré le KO lors de la dernière Ligue des Champions, mais dans les bureaux, la vérité est que les Parisiens ont gagné le match plus de fois contre les Catalans.

Ronaldinho, la victoire du Barça

Et pratiquement le seul. Bien sûr, c’était le premier, en 2023. Le Barça a payé 27 millions d’euros pour Ronnie quand Francis Graille était président du club parisien et des relations, très cordiales. En réalité, la critique à l’époque était pour Manchester United et les manœuvres pour signer le Brésilien, et non pour le Barça, qui a clairement négocié avec le club français.

Thiago Silva, Marquinhos, Di María, Rabiot, Verratti… et une liste interminable

Mais les choses se sont compliquées alors que le Barça commençait à aimer, déjà avec l’entrée des nouveaux propriétaires, les footballeurs du PSG. Le but du centre brésilien Thiago Silva en 2012 a été celui qui a ouvert les hostilités, et a été suivi par son compatriote Marquinhos. Des joueurs que le club parisien a retenu bec et ongles, renouvelant et rehaussant substantiellement la carte.

La même chose s’est produite avec Verratti, un nom qui figurait chaque été sur la liste du Barça, et avec Di María, qui voulait jouer aux côtés de Leo Messi. Comment sont les choses. Aussi le nom de Rabiot sonnait avec insistance, et les avait même chez les Parisiens. Mais il n’y avait aucun moyen avec l’un ou l’autre.

Maxwell et Digne se matérialisent

Les signatures qui se sont concrétisées ont d’abord été celles de Maxwell pour le PSG à l’été 2011 en échange de 3,5 millions d’euros et des années plus tard, en 2016, Digne a signé pour le Barça, qui a payé 16,6 “kilos”.

Neymar, la « bombe » inattendue

Mais le moment le plus tendu entre les deux clubs s’est produit en 2017, lorsque Nasser Al-Khelaïfi a mis sur la table les 222 millions d’euros de la clause Neymar Junior. Un coup dur pour Barcelone car, en plus, le temps a montré que le Barça n’a pas su profiter de cet argent.

La lutte a eu lieu non seulement lorsque Neymar a voulu briller seul et se rendre au Paris Saint-Germain, mais aussi aux occasions répétées où le Brésilien a voulu revenir, précisément pour jouer avec son ami Leo Messi, et à la demande de l’Argentin. Au point qu’à l’été 2019, une délégation conduite par le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, a négocié à Paris. Mais ils sont partis vides.

Wijnaldum, l’avant-dernier

Avant le départ de Leo Messi pour le PSG, la dernière fois que les deux clubs s’étaient rencontrés avait été par Georginio Wijnaldum. C’était avant l’Eurocup, le milieu de terrain était à un pas du Barça à la demande expresse de Ronald Koeman, mais il était plus convaincu par les millions du PSG. Comme des années auparavant, cela s’était déjà produit avec Thiago Silva lorsqu’il jouait pour Milan ou pour Marquinhos lorsqu’il était originaire de Rome.

Le “coup” de l’arrivée de Messi à Paris sera impossible à surmonter avec un autre cas, car il n’y a personne de plus grand que Leo. Mais la guerre entre le Barça et le PSG ne s’arrête pas là. Assurance.