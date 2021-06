Leo Messi, le joueur le plus décisif de la Copa América

30/06/2021 à 16h22 CEST

Leo Messi est celui qui règne dans la Copa América 2021 devant Neymar Jr. et tout autre crack. Ce que la star des stars a fait en phase régulière a un mérite énorme avec l’Argentine en plein changement de génération et les Blaugrana atteignent les quarts de finale en entier.

Ni Cavani, ni Suárez, ni Neymar, ni Miguel Borja… l’attaquant de la Copa América est Leo avec trois buts en quatre matchs : le premier d’un coup franc spectaculaire que son ancien collègue Claudio Bravo rien ne pouvait l’arrêter dans le 1-1 contre le Chili ; le deuxième sur penalty contre la Bolivie et le troisième, avec lequel il a ratifié son doublé contre La Verde (1-4), avec une splendide Vaseline après une passe en profondeur de Kun. Les trois buts exécutés du pied gauche, qui le confirment comme le meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste (atteint 75 buts), dans un tournoi spécial dans lequel il a battu Javier Mascherano et est déjà le plus international (148 matchs) avec son équipe.

#America Cup 🏆 Niveau élite ! Le duo Agüero🇦🇷Messi nous a laissé ce fantastique objectif à retenir 🤩 🇧🇴 Bolivie 🆚 Argentine 🇦🇷 #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BgGfawBfKk – Copa América (@CopaAmerica) 29 juin 2021

Son incidence de buteur de Leo avec son Argentine est solide, puisqu’il a donné deux passes décisives : à la Bétique Guido Rodriguez, lors de la victoire 1-0 contre le Paraguay, et le joueur de Séville Papou Gomez, dans le premier but de la victoire contre la Bolivie. Cinq des sept buts argentins portent le sceau de Leo, auquel il faut ajouter le début de jeu dans le but de Papu Gómez lors de la victoire contre l’Uruguay (1-0).

Leo est non seulement en tête de la section des buts et de l’assistance du tournoi, mais il a également été le joueur avec le plus de tirs au but (14), dont 10 entre les trois couleurs (c’est aussi la première de cette section). C’est aussi celui qui a le plus dribblé (30) et l’a fait positivement dans ces duels (22).

TRAVAUX DU PLAN SCALONI

Lionel Scaloni, avec qui le ’10’ entretient de très bonnes relations, demande surtout à sa star de faire la différence. C’est ce qu’il a fait toute sa carrière Leo et ce qu’il exécute avec précision sur les terrains de jeu brésiliens punis. Messi est libéré de la responsabilité exclusive de fonder le jeu offensifCe qui se passe, c’est que sa qualité est tellement de carats qu’elle finit évidemment par canaliser les actions de notation.

Heureux de son rôle et réalisé par la progression d’une Argentine invaincue (avec trois victoires et un nul) dans un groupe compliqué avec des rials de l’envergure de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay, le ’10’ affronte la phase décisive du tournoi. Du samedi au samedi, l’Albiceleste disputera le tournoi en trois matchs à pile ou face. Le premier obstacle est l’Equateur, en quarts de finale, prévu samedi (à 03h00 CEST) au stade olympique de Goiania.

Si un scénario logique est appliqué, l’Argentine devrait jouer mardi, à Brasilia, les demi-finales contre le vainqueur du croisement Uruguay-Colombie, qui se jouera samedi au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro.

Le Brésil, candidat numéro 1 au titre, est de l’autre côté du tableau, le croisement avec l’Argentine n’est donc possible que lors de la grande finale de Maracana, le samedi 10 juillet. Les de Tite, en quarts de finale, ils ont un match de triche avec le Chili vendredi, une équipe très combative avec une expérience dans des matchs clés, qui maintient la colonne vertébrale qui a remporté les éditions 2015 et 2016.