Leo Messi, le meilleur transfert à coût zéro

15/10/2021 à 9h41 CEST

L’attaquant du PSG Leo Messi est le meilleur transfert à coût zéro de l’histoire du football : après n’avoir pas conclu d’accord de renouvellement avec le FC Barcelone, il a signé pour l’équipe parisienne sans frais et avec une valeur marchande de 80 millions d’euros, selon Transfermarkt. Son départ a marqué un avant et un après au club du Barça et l’un des rebondissements de scénario les plus inattendus de ces dernières décennies.

L’Argentin, qui a remporté la Copa América avec son équipe nationale l’été dernier après deux finales perdues, a rejoint l’ambitieux projet du PSG et tentera de reconquérir l’hégémonie dans le football français et de remporter la première Ligue des Champions du club avec Neymar et Mbappé dans une équipe de luxe dans lesquels apparaissent d’autres noms tels que Wijnaldum, Donnarumma, Achraf ou Ramos, entre autres.

Après Leo Messi, le classement des joueurs qui constituent les signatures les plus précieuses à coût zéro est : Gianluigi Donnarumma (60M€), David Alaba (55M€), Robert Lewandowski (50M€), Memphis Depay (45M€), Stefan De Vrij (40M€), Leon Goretzka (40M€), Aaron Ramsey (40M€), Michael Ballack (35M€) et Adrien Rabiot (35M€). Quatre des cinq premiers mouvements ont eu lieu sur ce dernier marché des transferts.

Memphis Depay, un coup intelligent au FC Barcelone

L’arrivée de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay, au FC Barcelone a été un succès au secrétariat sportif : A 27 ans et au meilleur moment de sa carrière, le Néerlandais est devenu le leader incontesté de l’attaque du Barça après le départ de Leo Messi et Antoine Griezmann et la reprise progressive d’Ansu Fati., qui revient après presque un an de blessure.

La performance jusqu’à présent a été positive malgré la version apathique de l’équipe : il ajoute trois buts et une passe décisive lors de ses neuf premiers matchs avec l’équipe du Barça.. Concernant les transferts à coût zéro, au-delà du top 10 il y a aussi quelques noms qui sont récemment arrivés au FC Barcelone : Eric Garcia (20M€) et Sergio Kun Agüero (18M€) complètent le top 40.