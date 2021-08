Leo Messi pourrait faire ses débuts avec le PSG contre le Stade Brestois

20/08/2021 à 09h00 CEST

L’attaquant du PSG Leo Messi pourrait faire ses débuts en tant que nouveau joueur contre le Stade Brestois. La toute nouvelle recrue du club parisien a débarqué dans la capitale la semaine dernière, a passé la reconnaissance et a commencé à s’exercer normalement avec le reste du groupe. Le joueur a connu une mise en scène massive : l’équipe s’est présentée avant le duel face à Strasbourg avec 50 000 spectateurs au Parc des Princes.

L’Argentin, qui atteint un coût nul après ne pas avoir conclu un accord de renouvellement avec le FC Barcelone, n’est pas entré dans les plans de Mauricio Pochettino lors de la deuxième journée de Ligue 1, mais oui j’ai pu le faire dans le troisième, en visite au stade brestois. Son coming-out dans le fief parisien devra attendre, au moins jusqu’à la date numéro cinq : Le PSG en visite lors des troisième et quatrième journées.

L’ancien joueur de Barcelone a rencontré Neymar à Paris, son grand ami et ancien coéquipier, ainsi que Kylian Mbappé pour former un trident de luxe. Il partagera également une garde-robe avec Sergio Ramos, une vieille connaissance de LaLiga, et certains compatriotes comme Paredes ou Di María.

Le joueur avec la valeur marchande la plus élevée à coût nul

L’arrivée de Leo Messi au PSG a été l’un des événements les plus médiatiques de l’histoire du football français. Après avoir pris Neymar à Barcelone pour 222 millions d’euros, Le président et propriétaire parisien Nasser Al-Khelaïfi a une nouvelle fois réalisé un chef-d’œuvre en faisant entrer Leo Messi dans l’un des mouvements les plus historiques du football moderne. Avec l’Argentin, en plus d’Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos et Wijnaldum, Le PSG a complété une équipe de rêve.

Le Rosario a battu un autre record dans sa carrière sportive : il est le joueur avec la valeur marchande la plus élevée en tant qu’agent libre avec un chiffre de 80 millions d’euros, selon Transfermarkt. Fini Gianluigi Donnarumma (65 M€), le coéquipier de l’attaquant dans le vestiaire du PSG, ou David Alaba (55 M€), qui a également signé cette saison pour le Real Madrid.