« Leo Messi se sent à l’aise avec ses coéquipiers »

13/10/2021 à 20:02 CEST

Véronique Brunati

Après l’écrasante victoire 3-0 contre l’Uruguay, l’albiceleste reviendra jouer à domicile. Le rouge-blanc n’a encore jamais pu battre l’Argentine à domicile.

Lors d’une conférence de presse, Scaloni a parlé du Pérou, rival de demain : « C’est une sélection assez claire. Elle joue bien avec le ballon. C’est une équipe qui, malgré les pertes, joue ensemble depuis longtemps. Ce n’est pas une équipe habituée C’est un jeu difficile », a-t-il déclaré. Et il a ajouté que malgré le besoin de victoires, c’est une sélection avec une façon de jouer très marquée. « C’est un adversaire compliqué, qui sait à quoi il joue. Malgré la situation en qualifications, c’est difficile. C’est une équipe qui au final essaie toujours d’attaquer et n’a pas envie de revenir. Ils auront leur nuances parce que nous sommes bons, mais leur façon de jouer est assez claire. »

L’entraîneur de l’Albiceleste s’est dit très content du jeu de son équipe et a souligné le travail de ses managers. « Tant que l’équipe travaille et donne des signaux positifs, nous n’avons pas à modifier autant. Nous ne faisons que des modifications basées sur des choses dans lesquelles nous pouvons nuire à l’adversaire. Je demande seulement aux joueurs de ne pas baisser le piston. Voici jouer demain, jouer à nouveau. de la même manière… Il y a des collègues qui veulent jouer et contribuer, et ils sont les premiers à comprendre la situation quand l’équipe nationale gagne. «

Scaloni a également fait référence aux éloges de Simeone dans une interview avec Olé où il a souligné cet aspect. « Quand nous venions de commencer ce voyage avec l’équipe nationale, nous sommes allés parler avec Cholo. Nous avons adoré sa façon de nous recevoir et sa façon de comprendre le football. Nous allons dans le même sens, de créer des équipes. Nous pensons que le le plus important c’est que, et oui en plus de ça, les joueurs sont bons, on s’améliore tous ».

Ensuite, les journalistes ont consulté pour certains joueurs. Et l’entraîneur a fait l’éloge de Lo Celso après son match contre l’Uruguay. « Sa contribution à nous est très bonne. Surtout en termes de construction du jeu. Il atteint aussi le but et travaille sans ballon, ce qui nous intéresse quand nous le perdons », a-t-il déclaré.

Et après ses débuts avec Barcelone, c’est un autre des joueurs pour qui le DT a été consulté était Kun Agüero: « Le cas de lui comme Paulo (Dybala) est que nous voulons qu’ils concourent dans leurs équipes et nous donnent le difficile On a une grosse équipe pleine de hiérarchie…. On aime qu’ils jouent et qu’ils soient dans la continuité, et on attend ça des garçons qui ne sont pas là. »

L’entraîneur demande à ses joueurs de « ne pas se détendre », et considère que la compétition entre eux est importante. Les cas de ‘Dessiner’ Martinez ou ‘Cuti’ Romero en sont un exemple, ayant récemment gagné un poste au sein de l’équipe. Concernant le premier, Scaloni a déclaré qu’« il nous donne de bons résultats.

Et enfin, la figure du capitaine se démarquait, Lionel Messi, bien que la solidarité de l’équipe l’ait fait aussi : « Les l’équipe est ce qui le rend meilleur. Il est à l’aise avec ses pairs, et c’est ce qui le rend encore meilleur. Sans l’équipe, votre performance n’est pas si reflétée. Aujourd’hui on se débrouille bien en groupe, en équipe, et c’est ou plus important qu’on le voie. »