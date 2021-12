Leo Santa Cruz est confirmé contre Carbajal et Luis Nery, dans la soirée du 5 février

S’il y a quelques jours nous vous annoncions l’un des combats les plus intrigants du début de l’année 2022, Keith Thurman contre Mario Barrios, les combats préliminaires qui l’accompagneront sont déjà confirmés, et ils sont absolument à la hauteur du duel de fond. .

Après deux procès dans la catégorie super-plumes et absent du ring depuis plus d’un an, le Mexicain Léo Santa Cruz (37-2-1, 19 KOs) a annoncé qu’il reviendrait au poids où il est le champion du monde WBA, le poids plume. Il affrontera l’Américain Keenan carbajal (23-2-1, 15 KO), qui survient après dix-huit victoires d’affilée et un bon tournage en 2021, où il est monté trois fois sur le ring.

De plus, nous aurons deux autres grandes croix dans la soirée ; au poids welter, Abel Ramos (27-4-2, 21 KO), très haut dans plusieurs charts mondiaux, se verra avec le vétéran Josesito López (38-8, 21 KO), dans un duel de deux Américains d’origine hispanique.

Enfin, une autre guerre passionnante chez les super poids coq. Retourner le « Panthère » Nery (31-1, 24 KO) après avoir subi le premier revers de sa vie professionnelle aux mains de Brandon Figueroa, et il le fait en restant dans les compétitions les plus exigeantes : l’invaincu se mesure Carlos Castro (27-0, 12 KO), une bataille mexicaine qui semble plus qu’excitante et décisive pour les opportunités des deux en 2022, puisque Castro figure parmi les trois premiers des classements IBF, WBC et WBO.