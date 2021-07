Leo Terrell appelle Nancy Pelosi à rester silencieuse sur les “commentaires racistes” de Maxine Waters et de Cori Bush ⋆ .

Lundi, l’avocat des droits civiques et animateur de radio Leo Terrell a appelé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour son manque d’action à l’égard des membres du Congrès, qui, selon Terrell, font des « commentaires racistes ». Leo qualifie la présidente de “faible” et l’accuse d’avoir peur de critiquer des représentantes noires spécifiques, pour leurs commentaires racistes le 4 juillet, de peur d’être annulées.

Terrell nomme spécifiquement les représentants Maxine Waters (D-CA) et Cori Bush (D-MO). Le couple a tous deux tweeté des tweets spécifiques à la race anti-américaine le 4 juillet. Bush a déclaré que les Noirs ne sont pas libres en Amérique et que la liberté est juste pour les Blancs. Waters attaque la Déclaration d’Indépendance, remettant en question « égal à quoi ? ». Waters parle aussi de race et déclare que la Déclaration d’Indépendance n’était que pour les Blancs et qu'”ils ne pensaient pas à nous” [Black people].

Nancy Pelosi a peur d’être annulée si elle critique Maxine Waters et Cori Bush pour leurs commentaires racistes. Elle est faible. C’est l’éléphant dans la pièce ! – TheLeoTerrell (@TheLeoTerrell) 5 juillet 2021

Quand ils disent que le 4 juillet concerne la liberté américaine, souvenez-vous de ceci : la liberté à laquelle ils font référence est pour les blancs. Cette terre est une terre volée et les Noirs ne sont toujours pas libres. – Cori Bush (@CoriBush) 4 juillet 2021

De plus, le Dec. of Ind. dit que nous tenons ces vérités pour « évidentes »… pourtant :

– 17 États ont promulgué des lois sur la suppression des électeurs

– La Cour suprême a vidé la Sec. 5 de la Loi sur le droit de vote

– George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown, Sandra Bland, Tamir Rice Dois-je en dire plus ? #4 juillet – Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 4 juillet 2021

Pelosi est resté silencieux sur les commentaires odieux du couple attaquant l’indépendance et la liberté de l’Amérique. Il est peu probable que quelque chose soit fait ou même dit qui ne les soutienne pas.

Waters a une histoire de commentaires racistes. Le représentant a déclaré aux manifestants du BLM que s’ils n’obtenaient pas le résultat qu’ils souhaitaient dans l’affaire Derek Chauvin, ils devraient devenir «plus conflictuels». La réponse de Pelosi a été de défendre Waters en disant: “Non, je ne pense pas qu’elle devrait s’excuser”, et en qualifiant cela de fausse déclaration par les républicains.

De plus en plus de radicaux libéraux font leur chemin au Congrès, et ceux qui se prétendent libéraux modérés ne font rien pour décourager la rhétorique anti-américaine anti-blanche venant de l’extrême gauche, autant en donnant leur approbation.

Derniers articles de Kay Williamson (voir tous)

