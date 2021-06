Leo Varadkar dit que la réunification irlandaise se produira Politique | Nouvelles

Leo Varadkar évoque la souveraineté partagée et le Brexit

Dans un geste qui ne devrait pas faire aimer l’ancien Taoiseach d’Irlande au leader récemment élu du DUP Edwin Poots, M. Varadkar a utilisé son adresse en ligne pour exposer sa vision nationaliste. Et il en a également profité pour frapper le Sinn Fein, dirigé par Mary Lou McDonald, qu’il a accusée d’être « anti-britannique » et « euro-critique ».

Le chef du Fine Gael, M. Varadkar, qui a cédé la place au chef du Fianna Fail, Micheal Martin, à la tête de l’Irlande l’année dernière dans le cadre de l’accord de coalition conclu entre les deux partis, s’exprimait à l’ouverture de l’ardfheis ou conférence annuelle de son parti.

Lors de son discours, M. Varadkar a affirmé que “les plaques tectoniques se déplaçaient en Irlande du Nord”.

Il a déclaré : « Les élections à l’Assemblée et le recensement nous disent qu’en Irlande du Nord il n’y a plus de majorité.

Leo Varadkar a utilisé son discours pour exposer sa vision d’une Irlande unie (Image : Brian Lawless/PA Wire)

Leo Varadkar avec le Premier ministre britannique de l’époque, Theresa May, à l’extérieur du numéro 10 en 2017 (Image: GETTY)

« Il y a trois minorités, une qui se définit comme britannique et unioniste, une autre comme irlandaise et nationaliste, et une troisième et de plus en plus intermédiaire, nombre d’entre elles nées depuis l’Accord du Vendredi Saint, qui refusent d’être définies de cette manière.

“Ils se considèrent à la fois irlandais et britanniques ou peut-être simplement nord-irlandais.”

Il a ajouté : « Je crois en l’unification de notre île et je crois que cela peut arriver de mon vivant.

« Nous devrions être fiers de dire que l’unification est quelque chose à laquelle nous aspirons. Cela devrait faire partie de notre mission en tant que Parti d’y travailler.

Edwin Poots, récemment installé leader du DUP (Image : GETTY)

M. Varadkar a donc souligné l’importance de s’assurer que l’Accord du Vendredi Saint fonctionne efficacement et « d’accroître notre engagement avec les personnes et les communautés du Nord ».

« Cela signifie l’unification du peuple de notre île ainsi que du territoire de l’Irlande et c’est une aspiration politique légitime.

« Cela fait partie de notre Constitution et est prévu dans l’Accord du Vendredi saint si une majorité de personnes du Nord et du Sud votent pour. »

Dans une remarque visant probablement M. Poots et son parti, qui a récemment limogé l’ancienne première ministre Arlene Foster en tant que chef de file, M. Varadkar a déclaré : « Les points de vue des syndicalistes doivent être reconnus, compris et respectés, mais aucun groupe ne peut avoir un veto sur l’Irlande. futur.

Leo Varadkar et Micheal Martin photographiés la semaine dernière (Image: GETTY)

Mary Lou McDonald, leader du Sinn Fein (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Je pense que nous, en tant que parti, devons également développer notre propre vision de ce à quoi devrait ressembler l’unification.

“Nous connaissons la vision grossière adoptée par le Sinn Fein, ce n’est pas une vision inclusive – une forme froide de républicanisme, socialiste, nationalisme étroit, protectionniste, anti-britannique, euro-critique, nous seuls, 50 pour cent plus un et personne d’autre n’est nécessaire . Ce n’est pas une vision du 21e siècle.”

M. Varadkar a souligné : « Notre vision devrait être différente. Il doit être celui qui a le plus de chance d’emporter avec nous le plus grand nombre de personnes, du Nord comme du Sud.

“Cela devrait faire appel en particulier à ce terrain d’entente dont j’ai parlé plus tôt, pour gagner le soutien de personnes qui s’identifient à la fois comme britanniques et irlandaises.

Fiche d’information sur Leo Varadkar (Image : Express)

« Ainsi, l’unification ne doit pas être l’annexion de l’Irlande du Nord. Cela signifie quelque chose de plus, un nouvel État conçu ensemble, une nouvelle constitution et qui reflète la diversité d’un État binational ou multinational dans lequel près d’un million de personnes sont britanniques.

“Comme la Nouvelle Afrique du Sud, une nation arc-en-ciel, pas seulement orange et verte.”

Il a conclu : « En cherchant l’inspiration, nous n’avons qu’à regarder l’histoire de notre propre parti. A Griffith et Collins qui ont négocié le traité anglo-irlandais qui prévoyait un État libre de 32 comtés, à Liam Cosgrave qui a négocié Sunningdale et a établi le principe du partage du pouvoir entre les communautés dans le Nord et surtout à Garret FitzGerald qui a pris d’énormes risques en l’adoption du principe du consentement a établi le New Ireland Forum et a assuré un rôle à l’Irlande par le biais de l’accord anglo-irlandais.

« Il y a cent ans, notre parti a fondé cet État, et au siècle prochain, je pense que notre parti est le mieux placé pour unifier notre île. »

Arlene Foster a été remplacée en tant que chef du DUP le mois dernier (Image: GETTY)

Le traité anglo-irlandais mentionné par M. Varadkar a été ratifié par le Dail, ou parlement irlandais, le 7 janvier 1922.

Il s’en est suivi une guerre civile entre les forces pro-traité dirigées par Michael Collins, et celles qui s’y opposent, dirigées par Eamon de Valera, au motif qu’elle a divisé l’île d’Irlande, avec six comtés dans le nord avec des majorités protestantes continuant faire partie du Royaume-Uni.

Initialement connu sous le nom d’État libre d’Irlande, la ratification de la Constitution de l’Irlande en 1937 a donné naissance à la République d’Irlande.

Cependant, beaucoup dans le sud sont restés implacablement opposés à la partition depuis lors.