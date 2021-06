Leo Varadkar humilié pour l’explosion arrogante de United Ireland – “Dial it down!” | Politique | Nouvelles

Irlande du Nord : Brandon Lewis dénonce la « rhétorique » sur l’unité

Mais à l’inverse, l’archi-Rejoiner Lord Adonis a salué le “discours réfléchi”, affirmant qu’il s’agissait de “l’événement politique le plus important de la semaine pour le Royaume-Uni”. Le chef du Fine Gael, M. Varadkar, ancien Taoiseach d’Irlande et actuel Tanaiste – l’équivalent du vice-Premier ministre – a haussé les sourcils à Belfast, Dublin et Westminster avec ses commentaires dans un discours en ligne au début de l’ardfheis annuel de son parti, ou conférence, lorsqu’il a déclaré le ” les plaques tectoniques se déplaçaient en Irlande du Nord ».

M. Lewis a été mis sur la sellette à la Chambre des communes hier par le député du DUP Gavin Robinson, qui a évoqué les tensions persistantes concernant le protocole d’Irlande du Nord, qui, selon les critiques unionistes, creusent un fossé entre la région et le reste du Royaume-Uni.

M. Robinson, député de Belfast East a déclaré: “Puis-je demander au secrétaire d’État quelles réflexions il doit faire sur la contribution profondément inutile et déstabilisante du tanaiste irlandais hier à un lien si grave d’instabilité politique en Irlande du Nord?”

M. Lewis a répondu: «Je me joins à l’honorable monsieur avec une certaine surprise face aux commentaires que nous avons vus hier.

Leo Varadkar a haussé les sourcils avec ses remarques sur une Irlande unie (Image: GETTY)

Brandon Lewis s’exprimant à la Chambre des communes hier (Image: Parliament TV)

« Je dois dire que nous serions préoccupés par tout écart par rapport au principe du consentement inscrit dans l’Accord du Vendredi Saint.

“Bien que cet accord, bien sûr, exprime également le droit de quiconque d’exprimer son point de vue et nous le soutenons pleinement.”

M. Lewis a également attiré l’attention des députés sur un sondage annuel de 1 200 personnes en Irlande du Nord sur le thème d’une Irlande unie qui a été publié plus tôt ce mois-ci.

JUST IN: La Grande-Bretagne conclut un accord bonus avec le Japon – un coup de pouce de 13 millions de livres sterling au Brexit

Gavin Robinson a interrogé M. Lewis sur les commentaires de M. Varadkar (Image: Parliament TV)

J’exhorte tout le monde à réduire toute rhétorique, en particulier à cette période de l’année. “Je pense que c’est inutile et peu judicieux Brandon Lewis

Il a expliqué: «Nous notons la récente enquête Life and Times qui soutenait une Irlande unie à un minimum de 30% en Irlande du Nord.

“Je suis également au courant des sondages qui placent le Sinn Fein en tête de la République, ce qui peut expliquer le timing de certains de ces commentaires du Tanaiste.”

Dans un message adressé directement à M. Varadkar, M. Lewis a ajouté : « J’exhorte tout le monde à réduire toute rhétorique, en particulier à cette période de l’année.

“Je pense que c’est inutile et peu judicieux.”

A NE PAS MANQUER

Sturgeon a exhorté le reste du Royaume-Uni à déménager en Écosse pour échapper au Brexit [REVEALED]

Les vrais sentiments de Macron envers le Brexit dévoilés par son mentor [INSIGHT]

Boris Johnson a mis en garde la France contre les « coups de punition » de style Seconde Guerre mondiale [ANALYSIS]

Leo Varadkar se lie d’amitié avec des phoques lors d’un voyage au zoo de Dublin (Image: GETTY)

Lord Adonis a offert son soutien à M. Varadkar (Image: GETTY)

Lord Adonis, qui n’a pas caché son souhait de ramener le Royaume-Uni dans l’UE, a tweeté : « Le discours réfléchi de Leo Varadkar cette semaine sur une Irlande unie et la forme qu’elle pourrait maintenant prendre est l’événement politique le plus important de la semaine pour la Grande-Bretagne.”

M. Varadkar, 42 ans, devrait revenir à la tête de l’Irlande conformément à un accord conclu avec les partenaires de la coalition Fianna Fail, dirigé par Micheal Martin, l’actuel Taoiseach du pays.

S’exprimant mardi soir, M. Varadkar a déclaré : « Il y a quelques années, j’ai dit que les plaques tectoniques se déplaçaient en Irlande du Nord. En l’année du centenaire de sa fondation, je crois que c’est plus vrai que jamais.

« Les élections à l’Assemblée et le recensement nous disent qu’en Irlande du Nord, il n’y a plus de majorité. »

Protocole d’Irlande du Nord expliqué (Image: Express)

Il a ajouté : « Il y a trois minorités, une qui se définit comme britannique et unioniste, une autre comme irlandaise et nationaliste, et une troisième et en croissance intermédiaire, beaucoup nées depuis l’Accord du Vendredi Saint, qui refusent d’être définies de cette manière.

« Ils se considèrent à la fois irlandais et britanniques ou peut-être simplement nord-irlandais. »

M. Varadkar a prédit : « Je crois en l’unification de notre île et je pense que cela peut arriver de mon vivant.

« Cela signifie l’unification du peuple de notre île ainsi que du territoire de l’Irlande et c’est une aspiration politique légitime.

Micheal Martin, Taoiseach d’Irlande (Image: GETTY)

“C’est dans notre Constitution et est prévu dans l’Accord du Vendredi Saint si une majorité de personnes dans le Nord et le Sud vote pour cela.”

Dans des remarques peu susceptibles d’avoir impressionné M. Robinson, il a ajouté : « Les points de vue des syndicalistes doivent être reconnus, compris et respectés, mais aucun groupe ne peut avoir un droit de veto sur l’avenir de l’Irlande.

« Nous devrions être fiers de dire que l’unification est quelque chose à laquelle nous aspirons.

« Cela devrait faire partie de notre mission en tant que parti de travailler dans ce sens. »