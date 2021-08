Leon Bailey promet d’apporter du «flair» alors qu’Aston Villa termine une signature majeure

in

Aston Villa a finalisé la signature de l’ailier international jamaïcain Leon Bailey du Bayer Leverkusen.

Après avoir annoncé ce week-end que ils avaient convenu d’un accord pour Bailey, le transfert est maintenant effectué. Il a passé un examen médical et signé son contrat après avoir accepté des conditions personnelles pour mettre la touche finale au transfert. Son contrat à Villa Park court jusqu’en 2025.

Il a été rapporté que les frais que Villa a payés pour Bailey sont de l’ordre de 30 millions de livres sterling. Pour un joueur de 23 ans avec une expérience en Ligue des champions, cela pourrait être un très bon investissement.

Bailey est avec le Bayer Leverkusen depuis 2017, marquant 39 buts en 156 matchs. Avant cela, il avait marqué 16 buts en 77 matches avec Genk.

Maintenant, l’international jamaïcain à 10 sélections aura son premier aperçu du football de Premier League avec Villa, qui a eu un été productif jusqu’à présent. Bailey rejoint Emiliano Buendia et Ashley Young en tant que signature.

La mise en garde pour Villa est que le capitaine Jack Grealish pourrait partir pour Manchester City, mais l’arrivée de Bailey devrait aider à compenser une partie de cette déception potentielle.

L’entraîneur-chef de Villa, Dean Smith, est un homme ravi de l’arrivée de Bailey. Il a déclaré au site Web du club : « Leon est un jeune attaquant extrêmement excitant avec un rythme et une créativité formidables.

“Il a connu une carrière réussie à Leverkusen et nous sommes maintenant impatients de le voir montrer ses compétences et ses talents pour Aston Villa en Premier League.”

Leon Bailey discute du déménagement d’Aston Villa

Le joueur lui-même a également parlé de cette décision, insistant sur le fait qu’il s’agit de la bonne étape pour sa carrière.

Il a déclaré : « Pour moi, c’est un grand club avec une grande histoire et c’est la bonne étape pour moi. Je suis impatient de commencer.

« J’ai toujours voulu jouer quelque part. J’ai l’impression que c’est le bon moment et j’en suis ravi.

“J’espère que je pourrai faire ce que je fais le mieux et passer une excellente saison en Premier League.”

Décrivant à quoi s’attendre, il a ajouté: “J’aime donner des passes décisives et j’aime marquer, ça a toujours été moi. J’aime marquer et être celui qui donne la passe dans un moment décisif et ne pas être égoïste.

« Je ne pense pas toujours à marquer, je pense plus à l’équipe. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, j’essaie de m’y adapter et d’améliorer l’équipe.

« S’il y a une opportunité pour moi, je la saisirai. S’il y a quelqu’un dans une meilleure position, je ferai la passe et j’obtiendrai la passe décisive.

“Je suis quelqu’un de flair, j’aime divertir les fans, faire mes tricks, utiliser ma vitesse et rendre la vie difficile aux défenseurs.”

LIRE LA SUITE: Pundit frustré car West Ham a ignoré les conseils sur la star à destination de Villa