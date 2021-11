Leon Bridges et Jazmine Sullivan partagent une nouvelle chanson « Summer Rain »: Écoutez

Leon Bridges a sorti une nouvelle édition de luxe de son record de 2021 Gold-Diggers Sound. En vedette sur l’album étendu est une collaboration avec Jazmine Sullivan appelée « Summer Rain ». Le morceau est produit par King Garbage (le duo de Zach Cooper et Vic DiMotsis), Nate Mercereau et Ricky Reed. Écoutez la nouvelle chanson ci-dessous.

Jazmine Sullivan a commencé 2021 avec Heaux Tales, suivi d’un duo de « The Star-Spangled Banner » avec Eric Church au Super Bowl LV. Plus récemment, elle a travaillé avec Curtis Harding sur « Our Love » et Rick Ross sur « Outlawz ».

Lisez le reportage « Jazmine Sullivan sur Shamelessness, Heaux Tales et sa plus grande année à ce jour ».

