Leon Dajaku de Sunderland remercie les stars du Bayern Munich pour ses progrès

L’ancien attaquant du Bayern Munich, Leon Dajaku, a eu un sacré tour cet été.

À l’origine, Dajaku était prêté par le Bayern Munich avec l’Union Berlin, mais les choses ont rapidement changé plus tôt cette semaine. L’Union Berlin a exercé son option d’achat et a envoyé Dajaku en prêt à Sunderland.

Et, non, ce n’est pas une édition footy new age de “Flip or Flop?”

Malgré toutes les pièces mobiles, Dajaku est heureux de s’adapter à Sunderland alors qu’il se fraie un chemin tout au long de son propre parcours professionnel.

« Du football des jeunes au football masculin, c’est une chose différente. Donc chez les jeunes, vous pouvez jouer plus facilement que dans le football masculin, vous devez donc être plus fort lorsque vous jouez avec l’équipe première et plus rapide dans votre tête, donc je pense que c’est important d’apporter avec vous lorsque vous jouez avec la première. équipe », a déclaré Dajaku à The Northern Echo. “Quand j’ai joué mon premier match à Stuttgart, j’avais 17 ans et c’était incroyable mais aussi avec le premier match au Bayern Munich, c’était aussi comme le premier match à Stuttgart. C’était fou avec tous les fans dans le stade, c’était fantastique.

Dajaku appréciait son passage au Bayern Munich – en particulier pour pouvoir travailler quotidiennement avec des joueurs de classe mondiale.

«Pour moi, c’était incroyable de voir des joueurs comme Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Manuel Neuer. C’était comme un film. J’ai beaucoup parlé avec Kimmich, Thomas Müller. Ils m’ont toujours poussé à me donner à 100%, mais c’était important de voir comment des joueurs comme celui-ci sont à l’entraînement et à quel point ils sont professionnels parce que ce sont de gros joueurs et c’est intéressant de voir cela », a déclaré Dajaku. “Au Bayern, c’était un bon moment avec beaucoup de titres et j’espère apporter cette chance ici et gagner aussi beaucoup de titres.”