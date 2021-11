Leon Edwards dénonce la « fraude » Jorge Masvidal avec le combat UFC 269 maintenant OFF et appelle Kamaru Usman

Edwards vs Masvidal n’aura pas lieu en décembre (Photo: .)

Leon Edwards a qualifié Jorge Masvidal de « fraude » après que leur combat contre l’UFC 269 a été suspendu en raison d’une blessure, le combattant de Birmingham ciblant désormais le champion des poids welters Kamaru Usman.

Edwards et Masvidal devaient enfin se rencontrer dans l’octogone pour résoudre une amère querelle qui couvait depuis que les deux se sont battus dans les coulisses de l’UFC Londres en 2019.

Ce concours est maintenant terminé, le combattant de Floride étant contraint de se retirer en raison d’une blessure non divulguée, rapporte ESPN.

On ne sait pas à ce stade si le combat sera reprogrammé en 2022 mais un Edwards frustré semble déjà chercher ailleurs.

« Déçu mais honnêtement, je savais que cette fraude ne voulait pas me combattre de toute façon », a écrit Edwards sur Twitter.

Déçu mais honnêtement, je savais que cette fraude ne voulait pas me combattre de toute façon. Il n’était qu’une étape sur la route du titre. Le but reste le même. Du temps en famille bien nécessaire maintenant, @usman84kg, je vous verrai bientôt. – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 10 novembre 2021

«Il n’était qu’une étape sur la route du titre.

« L’objectif reste le même. Du temps en famille bien nécessaire, maintenant, Kamaru Usman, je vous verrai bientôt.

Usman a consolidé son statut de meilleur combattant livre pour livre de l’UFC et l’un des plus grands poids welters de tous les temps avec une victoire sur Colby Covington dans la tête d’affiche de l’UFC 268 dimanche.

« The Nigerian Nightmare » et Edwards se sont initialement battus en 2015 avec le premier remportant la victoire par décision unanime.

Edwards est invaincu depuis cette défaite et est actuellement classé troisième dans la division des 170 livres.



