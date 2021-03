Leon Edwards dit que l’UFC cible le combat de Colby Covington en «  mai / début juin  »

Peu de gens ont été aussi malchanceux que Leon Edwards à l’UFC.

Après avoir mené une séquence de huit victoires consécutives et se trouver à portée de main d’un tir au titre des poids welters, il a ensuite dû rester hors de combat pendant 18 mois grâce à la pandémie COVID-19 qui a fait des ravages dans le monde entier.

. Le coup d’œil semblait un accident total

Quand il est finalement revenu dans l’octogone et a affronté Belal Muhammad, il avait l’air bien jusqu’à ce qu’un coup d’œil par inadvertance ait jugé le combat sans concours.

Muhammad a été extrêmement ouvert à l’idée de faire à nouveau face à Edwards et de régler le compte, mais le Britannique a d’autres idées. Il veut une route directe vers le titre et Colby Covington est l’homme qu’il veut.

Edwards a déjà essayé de convaincre Covington de remplacer Khamzat Chimaev, mais l’Américain a déclaré que l’UFC ne lui paierait pas ce dont il avait besoin pour un combat à court préavis.

S’adressant à talkSPORT, Edwards a confirmé que Covington avait refusé ce combat.

Leon Edwards dit que Colby Covington évite les combattants

«Tout de suite, Dana a dit que nous voulions que vous combattiez Colby Covington. J’ai dit OK, je serai partant pour ça. Donc, il est allé à Colby et ils vous ont dit que vous vouliez combattre Leon Edwards et il l’a simplement refusé de manière flagrante.

«Il a trouvé des excuses comme le font tous les meilleurs. Nous sommes donc descendus dans la division pour voir qui était disponible et Belal était assez homme pour intervenir.

Cependant, lors d’une apparition sur The Joe Rogan Experience, Edwards a de nouveau insisté sur le fait que Covington est l’homme qu’il cible.

«J’aimerais être de retour tout de suite», a déclaré Edwards. «Le combat (avec Muhammad) était d’un round. Je n’ai pas pu entrer dans mon flux. (Je veux me battre) tout de suite, vraiment. Je me sens comme May.

. – . Leon Edwards est né en Jamaïque mais a déménagé en Angleterre à l’âge de 9 ans

«Nous essayons d’obtenir Colby Covington, donc nous verrons ce qu’il dit. Donc mai, début juin. On verra. Mais je veux être actif cette année. J’ai eu un long an et demi de congé, donc si nous pouvons les frapper, je vais continuer à les frapper.

Le vainqueur de ce combat remporterait certainement le vainqueur de Kamaru Usman et Jorge Masvidal lorsqu’ils se rencontreraient pour le titre des poids welters à l’UFC 261.

Edwards est-il surpris que le combat ait de nouveau été fait? Quand on considère le bon taux d’achat de leur premier combat, Edwards comprend.

«Surpris (l’UFC a réservé le match revanche)? Non, dit Edwards. «Parce que c’est une question d’argent, non? Mettre des ânes dans les sièges. Je pense que le combat 10 fois sur 10, Usman (gagne) neuf probablement.

«C’est un bon combat divertissant pour les fans, mais en tant qu’artistes martiaux, ce n’est que l’un d’entre eux se bat. Usman va probablement aller là-bas et l’attaquer. Je vais regarder à coup sûr. Mais si je devais mettre de l’argent dessus, je reviendrais probablement à Usman pour la victoire.