Leon Edwards et Nate Diaz se battront à l’UFC 262 dans un match historique sans titre en cinq rounds sur la carte Michael Chandler vs Charles Oliveira

Leon Edwards affrontera Nate Diaz à l’UFC 262 le 15 mai, selon les rapports.

Le combat aura également une importance particulière car il s’agira du premier événement co-main sans titre de cinq rounds de l’histoire de l’UFC.

Diaz, ne s’est pas battu depuis novembre 2019, et affrontera le dangereux Edwards qui a envie d’un gros combat

la carte à Houston, au Texas, a déjà l’événement principal de Michael Chandler et Charles Olivieira pour le titre des poids légers de l’UFC récemment annulé.

Tony Ferguson sera en action contre Beneil Dariush, mais Edwards vs Diaz est une énorme confrontation chez les poids welters.

Le radiodiffuseur Ariel Helwani, d’ESPN, a déclaré que Diaz lui avait dit plus tôt cette année qu’il voulait affronter certains des meilleurs prétendants de la division des poids welters et qu’il a maintenant décroché le troisième combattant classé du britannique Edwards qui est sur une séquence de huit victoires consécutives .

Edwards est né en Jamaïque mais a déménagé en Angleterre à l’âge de neuf ans

Le président de l’UFC, Dana White, avait précédemment suggéré qu’il s’était battu pour Diaz lors de la semaine de combat de l’UFC 257 en janvier. Il est difficile de dire si c’était Edwards à l’époque, mais c’est peu probable car il devait affronter Khamzat Chimaev.

Une fois que cela a échoué pour la troisième fois, Edwards a affronté Belal Muhammad à court préavis, qui s’est malheureusement terminé au deuxième tour et a statué sans concours grâce à un coup d’œil d’Edwards, mais « Rocky » était fermement en contrôle à l’époque.

Muhammad a demandé à Edwards de reprendre le concours, mais le résident de Birmingham a insisté sur le fait qu’il voulait se mettre en position pour un gros combat et / ou le titre des poids welters de l’UFC.

Suite à l’interview de Diaz avec Helwani plus tôt cette année, Edwards a appelé le natif de Stockton.

«Nate a juste dribblé pendant une heure à propos de vouloir se battre à 170 contre des vainqueurs… voyons-le alors @ NateDiaz209. Huit victoires consécutives et n ° 3 mondial. Allons-y si vous pensez toujours que vous êtes un vrai.

Cela a suscité une réponse généralement amusante de la part de Diaz: « Qui est ce putain de merde? »

Diaz cherche à être à nouveau actif à l’UFC

Diaz a confirmé le rapport d’Helwani peu de temps après l’annonce de la nouvelle, en tweetant: «Venez me voir le 15 mai, je serai en tête d’affiche de l’UFC 262 à Houston, au Texas.

«Il y aura aussi le nouveau combat pour le titre des poids légers UFC sur la carte, j’ai besoin que les gens sachent qui sont ces gars, ils ont travaillé très dur et j’ai hâte de voir qui aura mon ancien [crown] Je vous verrai là-bas.

Edwards, 29 ans, a une fiche de 22-3 dans sa carrière de MMA et n’a pas perdu depuis qu’il a pris la décision de devenir champion des poids welters Kamaru Usman en 2015.

Pourtant, le défi de Diaz, une légende du sport pour beaucoup, représente son test le plus difficile à ce jour. Son dernier combat a été une défaite contre Jorge Masvidal pour le titre BMF fin 2019.