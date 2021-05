Leon Edwards félicite Kamaru Usman pour Jorge Masvidal KO et envoie un avertissement à Conor McGregor avant le test de Nate Diaz

Leon Edwards a rejeté Conor McGregor comme un adversaire potentiel et a réaffirmé son désir d’affronter à nouveau Kamaru Usman.

“ Rocky ” revient à l’action à l’UFC 263 lorsqu’il affronte Nate Diaz après une période frustrante de deux ans dans le sport du MMA.

Leon Edwards a tiré sur Conor McGregor et Jorge Masvidal lors de son entretien avec talkSPORT

Bien qu’apparemment destiné à un titre mondial, Edwards a été mis à l’écart par la pandémie COVID-19, puis irrité davantage lorsqu’il n’a pas réussi à convaincre ses adversaires de s’engager à se battre, comme Colby Covington.

Quand il est finalement revenu contre Belal Muhammad, il a été interrompu après un coup d’œil accidentel et cela a laissé le combattant d’origine jamaïcaine en larmes.

Cependant, il a depuis obtenu un combat avec le prétendant éternel Diaz et envisage déjà un match revanche avec Usman.

Le “ Cauchemar nigérian ” a assommé Jorge Masvidal de manière catégorique à l’UFC 261 pour conserver son titre et consolider sa réputation de meilleur poids welter de la planète.

Jorge Masvidal était sorti dès le débarquement d’Usman

Pourtant, Edwards n’a pas été surpris par le résultat en Floride, seulement par la manière dont il s’est produit.

“Je ne pouvais pas voir ce que Masvidal apporterait d’autre à la table”, a déclaré Edwards à talkSPORT.com. «De la façon dont il se bat et de tout ce qu’il fait, c’est à peu près prévisible tout ce qu’il va faire. Il le fait à chaque combat.

«J’ai vu ce résultat venir, mais je n’ai pas vu Usman l’assommer pour être juste. J’ai vu Usman le battre et prendre la décision. Mais Usman s’est également amélioré.

«Je ne vais pas rester ici et mentir et dire qu’il ne s’est pas amélioré. Il s’est amélioré avec sa frappe et maintenant il est tombé amoureux de la frappe et c’était probablement sa chute.

«Mais comme je l’ai dit, je me concentre sur moi-même, je me concentre sur le travail accompli le 12 juin, puis j’ai hâte d’obtenir ma chance au titre.»

“ The Notorious ” avait l’air énorme à l’UFC 246 avant son retour aux poids welters

Bien que Nate Diaz soit aussi durable et têtu qu’ils viennent, le consensus est qu’Edwards a beaucoup trop de compétences dans son arsenal pour être troublé par le joueur de 36 ans en Arizona.

Conor McGregor a décrit son intention de revenir dans la division des 170 livres après des victoires contre Diaz et Donald «Cowboy» Cerrone, mais le Britannique a un simple avertissement pour «The Notorious».

«Ouais, je serais trop gros pour lui», a-t-il ajouté. «Je suis trop complet et trop gros pour lui. Je ne pense pas que ce serait un bon match pour lui.