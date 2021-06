Leon Edwards remporte une énorme victoire de Nate Diaz après avoir failli être éliminé à la dernière minute

Leon Edwards a remporté la plus grande victoire de sa carrière à l’UFC 253 samedi avec une victoire décisive sur Nate Diaz.

Diaz, une légende de l’UFC qui a battu Conor McGregor dans le passé, a donné au Britannique une chance de devenir le prétendant numéro un naturel de Kamaru Usman au poids welter et Edwards a saisi cette chance.

Leon Edwards a organisé une clinique contre Nate Diaz

Edwards a pris la victoire par décision sur Diaz, mais il a eu la chance de le faire à la cloche finale après une performance magistrale, assez étrangement.

La foule de Glendale, en Arizona, devenait absolument folle pour Diaz à partir du moment où il a parcouru tout le combat.

Les choses ont bien commencé pour Edwards alors qu’il a décroché plusieurs coups de pied méchants sur le natif de Stockton. Diaz a montré beaucoup de son sens du jeu habituel et était maladroit pour Edwards, mais le Britannique avait décroché plus de frappes et marqué un retrait lors du premier également.

Dans la seconde, c’est Diaz qui mettait la pression sans trop de succès. Edwards était conservateur, mais il continuait à revenir à ces coups de pied dans les jambes et à lancer des crochets lorsque Diaz est entré à portée. Le jeune Diaz était désespéré d’entraîner Edwards dans son esprit, c’est sûr.

Diaz a très, très failli avoir Edwards dans un crochet au talon au milieu de la seconde, mais le combattant de Birmingham a réussi à s’en sortir. De retour au stand up, c’est Edwards qui a dominé une fois de plus avec un coude en rotation en terminant le tour.

Nate Diaz n’avait pas de réponses pour la main gauche de Leon Edwards

Dans le troisième, le travail décisif a commencé à montrer qu’Edwards était en effet l’homme naturellement plus grand que Diaz. Il a réussi à faire tomber Diaz à la suite d’une saisie contre la cage et certains de ces coudes qu’Edwards a fait pleuvoir sur son adversaire ont ouvert la tête et les yeux de Diaz.

Edwards a tenté de donner à Diaz un coup de poing lié à l’étiquette après que sa cupule d’aine se soit déplacée et Diaz n’en avait pas du tout. Il a claqué le poing et ils se sont remis au travail.

À la fin du troisième tour, Diaz était un gâchis. Edwards a décroché une incroyable main gauche au début du quatrième et Diaz lui a en fait donné un coup de pouce.

Qu’est-ce qu’un combat de Nate Diaz sans sang

Puis Edwards s’est précipité vers Diaz et a balayé ses jambes. Une fois de plus, Diaz se leva et applaudit le travail d’Edwards. Ensuite, Edwards a essayé de décrocher un autre coup de pied dans la jambe et cette fois, Diaz l’a vérifié. Bien sûr, Diaz devait lui faire savoir qu’il l’avait fait.

Maintes et maintes fois, Edwards décrochait le crochet gauche et Diaz ne pouvait pas faire les ajustements pour l’empêcher de se produire. Cependant, Diaz est l’un des combattants les plus durables de l’histoire de l’UFC et la grande majorité des poids welters auraient été repoussés par certains des tirs que Diaz pouvait supporter.

Diaz a pris un uppercut, un combo gauche en pronation d’Edwards et il a quand même avancé profondément au cinquième tour.

Leon Edwards s’est levé après le départ de Nate Diaz

Leon Edwards était soulagé de voir la cloche finale