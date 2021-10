León et San Luis se partagent les points dans un match sans but (0-0)

10/03/2021

Le à 09:01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Léon et qui a affronté le Lion et à San Luis il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Lion voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Atlas Guadalajara par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Luis il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Juárez. Après le score, l’équipe à domicile était en septième position, tandis que le San Luis il est resté à la sixième place à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, les deux Lion et le San Luis ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lion a donné accès à Luis Montes, Santiago Ormeño, Andres Mosquera et Emmanuel Gigliotti pour José Rodriguez, Victor davila, Osvaldo Rodriguez et José Ramírez, Pendant ce temps, il San Luis a donné accès à Andrés Vombergar, Zahid Munoz et José Rivaldo Lozano pour Adam Bareiro, Juan Sanabria et Jhon Duque.

L’arbitre a montré six cartons, deux cartons jaunes au Lion (Guillaume Tesillo et Santiago Colombatto) et deux à San Luis (Juan David Castro et Jésus Piñuelas). De plus, il y a eu deux expulsions : Omar Fernandez par l’équipe locale et bertérame allemand par l’équipe visiteuse.

Après cette égalité en fin de match, le Lion il s’est placé à la septième position du tableau avec 15 points, occupant une place d’accès à la phase suivante du tournoi. Pour sa part, San Luis avec ce point, il a obtenu la sixième place avec 16 points, dans l’accès à la phase suivante du championnat, à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le Lion jouera contre lui Monterrey à la maison, tandis que le San Luis affrontera dans son stade contre Atlas Guadalajara.