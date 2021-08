León et Santos Laguna à égalité au stade de León

22/08/2021

Le à 04:30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Léon et qui a affronté le Lion et à Saints il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Lion Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Chivas Guadalajara à la maison (0-3) et l’autre devant Mazatlán à domicile (3-0) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Lagune de Santos a dû se contenter d’un match nul à un contre le Atlas Guadalajara et cumule quatre égalités consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe léonais est deuxième après la fin du match, tandis que le Lagune de Santos est huitième.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour l’équipe du lagon, qui a inauguré le lumineux au moyen d’un but des onze mètres de Fernando Gorriarán. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe léonaise, qui a obtenu l’égalité grâce à un but du point de penalty de Ange Mena peu avant la fin, plus précisément en 90, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Lion de Ariel Holan soulagé Emmanuel Gigliotti, Jean Ménèse, Santiago Ormeño et Jesse Zamudio pour Victor davila, Elie Hernandez, Omar Fernandez et José Rodriguez, tandis que le technicien du Saints, Guillermo Almada, a ordonné l’entrée de Brian Lozano, Jésus Ocejo, Alain Cervantès et Carlos Emilio Orrantia fournir Jordan Carrillo, Eduardo Aguirre, Ronaldo prieto et Juan Otero.

L’arbitre a réprimandé Ange Mena, Santiago Colombatto, Omar Fernandez et José Rodriguez par le Lion déjà Félix Torres et Diego Valdès par l’équipe du lagon.

Avec ce résultat, le Lion il reste 13 points et le Saints avec huit points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Les Lion affrontera le Amérique Pendant ce temps, il Lagune de Santos le fera contre lui FC Juárez.