León et Toluca se rencontrent lors de leur premier affrontement en Clausura MX League

05/09/2021

Allumé à 02h30 CEST

le Lion et le Toluca Ils commenceront leur chemin en MX Clausura League à la recherche de nouveaux buts, disputant ce lundi à 2h00 le match qui correspond à la première journée au stade. Stade de Léon.

le Lion il était premier dans la phase régulière de la MX Opening League la saison dernière avec 40 points et un bilan de 27 buts en faveur et 14 contre. Cette nouvelle compétition commence avec une équipe composée de 41 joueurs, qui sera dirigée par Ignacio Ambriz.

En ce qui concerne son rival, le Toluca il était en onzième position dans la phase régulière de la dernière édition de la Liga MX de Apertura avec 21 points et des chiffres de 23 buts en sa faveur et 28 contre. Cette nouvelle saison débute avec une équipe composée de 28 joueurs, qui sera dirigée par Hernan Cristante.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Lion, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont quatre matchs consécutifs en remportant à domicile contre Toluca. La dernière fois qu’ils ont joué au Lion et le Toluca dans cette compétition, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé par un 2-1 pour les locaux.