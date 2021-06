Leon Goretzka dit qu’il peut jouer le rôle de Thomas Muller pour l’Allemagne contre la Hongrie

in

Thomas Muller sera absent du dernier match de la phase de groupes de l’Euro 2020 contre la Hongrie en raison d’une blessure au genou, mais son coéquipier du Bayern Munich, Leon Goretzka, a déclaré qu’il était prêt à intervenir et à remplir le “rôle Muller”.

Muller s’est blessé au genou lors de la seconde mi-temps de l’impressionnante victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal le week-end dernier à l’Allianz Arena, et son absence contre la Hongrie sera certainement un coup dur pour Joachim Low, mais il a d’autres options, dont Goretzka. .

Lorsque Goretzka est entré en jeu à la 73e minute pour Kai Havertz contre le Portugal, il a adopté un rôle plus avancé dans le troisième attaquant, ce qu’il a dit qu’il était prêt à refaire (Bundesliga), un peu comme le rôle joué par Muller pour le Bayern et Die Mannschaft. . « J’ai le courage de jouer le rôle de Thomas Müller. À bien des égards, sa position pour l’heure nationale est similaire à la mienne. C’est un poste dans lequel j’ai déjà joué pour l’équipe nationale, et je suis prêt à aider l’équipe. Le tournoi peut vraiment commencer pour moi maintenant », a expliqué Goretzka.

Si Low décide de s’en tenir à trois à l’arrière et Joshua Kimmich et Robin Gosens à l’arrière, il est probable que Goretzka commencerait dans un rôle d’attaque avancé, un peu comme Muller l’a fait, à gauche, à droite ou au centre. Si Low décide de passer à quatre arrière, nous pourrions voir Goretzka jouer un rôle de box à box légèrement avancé au centre du milieu de terrain aux côtés de Toni Kroos et Ilkay Gundogan.

Quel que soit le onze de départ contre la Hongrie, Goretzka sait que leurs adversaires ne sont pas en reste, comme ils l’ont montré lors du match nul 1-1 contre la France à Budapest le week-end dernier. « Nous avons de loin le groupe le plus difficile, et cela inclut aussi la Hongrie, bien sûr. Vous devez briser leur mur défensif. Nous sommes très motivés et trouverons les bonnes solutions. Notre seul objectif est de gagner », a déclaré Goretzka.

Joachim Low a partagé le sentiment de Goretzka en sachant que les Hongrois seront une défense difficile à briser lors de sa conférence de presse d’avant-match :