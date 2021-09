Leon Goretzka du Bayern Munich a réfléchi aux offres d’autres clubs

in

La semaine dernière a été une grosse journée pour Leon Goretzka.

Le milieu de terrain a signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich qui le gardera au club jusqu’en 2026 et a également reçu une forte augmentation de salaire. La prolongation de Gotetzka est intervenue quelques semaines seulement après que Joshua Kimmich a signé un nouvel accord qui le maintiendra au Bayern jusqu’en 2025.

Quelques jours seulement après l’annonce officielle du nouvel accord de Goretzka, il faisait partie de la défaite 7-0 du Bayern contre son ancien club, le VfL Bochum, à l’Allianz Arena. Alors qu’il n’était pas lui-même sur la feuille de match, il a réussi un changement de 90 minutes et a fourni la passe décisive pour le deuxième but de Kimmich et le sixième du match pour le Bayern.

Ce n’est également un secret pour personne qu’un certain nombre de clubs étaient intéressés à essayer de signer Goretzka dans la fenêtre de transfert d’été, sachant que son contrat était sur le point d’expirer à l’époque. La structure salariale du Bayern a été fortement touchée par les pertes financières dues à la pandémie de coronavirus, de sorte que les négociations contractuelles ont connu leur juste part d’obstacles, et cela peut créer une perception négative de l’extérieur. À un moment donné de la fenêtre, Manchester United était fortement intéressés à faire venir Goretzka, mais ils signeraient Jadon Sancho du Borussia Dortmund avec Raphael Varane, et finalement, Cristiano Ronaldo.

Il a été interrogé sur sa prolongation de contrat après la grande victoire sur Bochum et il a admis qu’une partie du processus consistait à écouter les offres disponibles, l’objectif principal étant toujours de rester au Bayern à long terme. « Je réfléchis beaucoup aux choses, ça fait partie de l’écoute d’autres offres. Mais le FC Bayern a toujours été mon premier partenaire pour les discussions », a-t-il admis (tel que capturé par Tz). Heureusement, le nouvel accord a réussi à franchir la ligne et Goretzka portera un kit Bayern pour les cinq prochaines années.

