Leon Goretzka du Bayern Munich prend fermement position contre le fascisme de droite

Leon Goretzka s’est fermement établi comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais l’homme du Bayern Munich vise à faire plus que simplement jouer au football. Avant le camp d’entraînement de l’Allemagne pour l’Euro, le joueur de 26 ans a posté un message fort sur son compte personnel sur les réseaux sociaux. Cela pourrait ne pas bien se passer avec certaines sections de sa base de fans, mais le milieu de terrain a clairement estimé que cela devait être partagé.

C’est ici:

Wenn ich für unser Land spielen darf, möchte ich für unsere Werte und Verfassung spielen, nicht für ein Land, das in Geschichte nicht aufgepasst hat. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unserer Demokratie, nicht der Rechten! 1/2 pic.twitter.com/zsZs5hC4jg – Léon Goretzka (@leongoretzka_) 28 mai 2021

Le tweet, tel que traduit par le commentateur de Bundesliga Derek Rae, se lit comme suit :

« Si je suis sélectionné pour jouer pour notre pays, je veux jouer pour nos valeurs et notre constitution, pas pour un pays qui n’a pas prêté attention à l’histoire. Le noir, le rouge et l’or sont les couleurs de notre démocratie, pas celles de la droite. »

De plus, le drapeau qu’il porte indique : “Pas de football pour les fascistes”. Un fil complet avec des extraits de l’interview peut être trouvé ici. Il aborde les valeurs de Goretzka en tant que footballeur, ainsi que son point de vue sur l’éphémère Super League européenne. Ou vous pouvez lire l’interview complète ici. C’est en allemand cependant, alors soyez prévenu.

Goretzka n’a pas choisi ici une voie facile. Vous pouvez voir le refoulement dans les commentaires sous son tweet. En réalité, cela ne lui aurait rien coûté de rester silencieux et de ne jamais exprimer ses opinions. Cependant, Goretzka est ce rare exemple de footballeur qui ressent le besoin d’assumer la responsabilité de la société dans laquelle il vit, et ses opinions franches sur les droits des LGBT et le racisme, ainsi que ses actions caritatives en sont la preuve.

Personnellement, je le soutiens totalement dans cette entreprise, et je suis heureux que le Bayern Munich ait quelqu’un comme lui dans la liste. C’est bien de voir quelqu’un avec la plate-forme de Goretzka et atteindre prendre position pour ce qui est juste, et j’espère que cela inspirera plus de gens à suivre le même chemin.