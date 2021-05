Leon Goretzka du Bayern Munich veut être l’un des patrons de l’Allemagne

Ayant obtenu le statut de “ milieu de terrain général ” au Bayern Munich, le joueur vedette Leon Goretzka vise désormais à jouer un rôle plus important pour son équipe nationale – l’Allemagne.

Dans une interview pour le magazine Deutsche Bahn, on a demandé au joueur de 26 ans s’il avait vraiment hâte de participer au Championnat d’Europe, après avoir connu une saison exténuante au niveau du club. “Pour le moment, la joie du football est plutôt modérée, sans supporters”, a répondu Goretzka. «Mais c’est mon premier championnat d’Europe et j’ai vraiment hâte de participer au tournoi. Aussi parce que, contrairement à la Coupe du monde 2018, je peux désormais jouer un rôle plus important.

Photo par Mika Volkmann / .

Lorsqu’on lui a demandé en outre s’il voulait être «l’un des patrons» de la Die Mannschaft, semblable à son rôle de membre du conseil d’équipe de l’équipe du Bayern Munich – «Certainement», a affirmé Goretzka. “Je dirais que, comme au Bayern, je peux désormais prendre des responsabilités en équipe nationale.”

Depuis la campagne de la Coupe du monde 2018, les hommes de Joachim Löw ont du mal à offrir des performances convaincantes sur une base cohérente. Plus récemment, les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 ont perdu contre la Macédoine du Nord lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Néanmoins, Goretzka estime que son équipe a ce qu’il faut pour faire une course profonde dans les Euros. “Et je suis optimiste sur le fait que nous jouerons un bon Championnat d’Europe, malgré les récents revers”, a déclaré le joueur de 26 ans.