Leon Goretzka en forme et prêt à aider l’Allemagne à mener les batailles qui l’attendent

Il y avait plusieurs choses que les supporters de Die Mannschaft attendaient avec impatience lorsque l’Euro 2020 a débuté, et le retour de la star du Bayern Munich Leon Goretzka de sa blessure pourrait être l’un des plus importants. Le milieu de terrain a dû manquer le match d’ouverture de l’Allemagne contre la France et n’a joué que moins de 20 minutes contre le Portugal.

Lors d’une conférence de presse avant le choc de mercredi contre la Hongrie, Goretzka a parlé de son rétablissement et de sa décision de retarder son retour jusqu’à ce qu’il soit pleinement convaincu qu’il est en pleine forme. Il a déclaré: «Ce fut une décision difficile de passer le match contre la France. Mais je sais que le tournoi serait long pour nous, c’est pourquoi j’ai préféré attendre deux à trois jours de plus pour être en pleine forme pour la suite du tournoi.

L’Allemand Leon Goretzka sur l’excitation qui entoure l’Euro d’un point de vue allemand. “C’est bien d’avoir à nouveau 82 millions de personnes qui pensent être l’entraîneur de l’Allemagne, plutôt que 82 millions de virologues.” 🙂 – Derek Rae (@RaeComm) 21 juin 2021

« Quand j’étais chez le radiologue avant le tournoi, j’avais un mauvais pressentiment. Mais nous avons investi beaucoup de temps et maintenant je peux dire que je me sens très en forme. Pour moi, le tournoi peut vraiment commencer maintenant », a ajouté Goretzka.

Chaque équipe aspire à terminer premier ou deuxième de son groupe respectif pour éviter davantage d’anxiété. Pour la même raison, il est très important pour l’Allemagne de s’assurer de récolter le maximum de points contre la Hongrie. Goretzka a commenté : « Nous avons le groupe le plus difficile et cela inclut la Hongrie. Ils ont montré une performance remarquable dans les deux matchs. Nous devons casser leur ligne défensive. Nous voulons gagner le match et ensuite nous n’avons pas à regarder comment les choses se passent dans les autres groupes.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)