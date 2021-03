Leon Goretzka et Manuel Neuer du Bayern Munich heureux d’aider l’Allemagne à la victoire contre l’Islande

On pourrait dire que le Bayern Munich a joué un rôle majeur en aidant l’Allemagne à battre l’Islande 3-0.

Leon Goretzka avait un but, Serge Gnabry et Leroy Sane avaient des passes décisives, Joshua Kimmich a effectué une masterclass au milieu de terrain et Manuel Neuer a lancé avec une feuille blanche. Heck, même le phénomène Jamal Musiala, âgé de 18 ans, est entré dans l’acte avec un remplacement tardif.

Goretzka, le milieu de terrain de 26 ans du Bayern Munich, était ravi de donner à son équipe une avance rapide avec un but à la troisième minute.

Manuel Neuer a gardé une feuille blanche pour l’Allemagne dans une victoire convaincante. Photo de Tobias Schwarz – Piscine / .

«Cela a joué entre nos mains que nous ayons marqué un but dès le début. Nous savions à quoi nous attendre, que l’Islande serait très profonde », a déclaré Goretzka (capturé par la DFB). «Le fait que nous ayons marqué si tôt nous a aidés. Je suis content d’avoir joué mon rôle. C’était important de montrer qu’il y a onze gars sur le terrain qui sont vraiment prêts pour ça.

Neuer a vu le match comme un pas dans la bonne direction – surtout compte tenu des difficultés de l’Allemagne lors de sa dernière pause internationale.

«C’était un signe positif. Nous avions tous hâte de jouer le premier match de 2021. C’était une bonne performance, nous pouvons bâtir là-dessus », a déclaré Neuer (capturé par la DFB).