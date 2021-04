Leon Goretzka et Niklas Sule devraient rater le match retour du Bayern Munich contre le PSG

Terrible nouvelle pour le Bayern Munich: Per Bild, Niklas Sule et Leon Goretzka ont subi des blessures musculaires lors de la défaite d’hier face au PSG en Ligue des champions. Les deux devraient être absents pendant deux à trois semaines, ce qui les exclut du match de la semaine prochaine à Paris.

Ce n’est que la dernière d’une longue série de mauvaises nouvelles qui affligent le Bayern depuis l’annonce du match nul. Sule et Goretzka rejoignent Robert Lewandowski (genou) et Serge Gnabry (covid) en marge, mettant une énorme pression sur Hansi Flick pour trouver comment aligner son équipe dans les semaines à venir. Ce n’est pas seulement l’UCL – la campagne pour le titre de Bundesliga du Bayern pourrait être en grave danger.

Une bonne nouvelle est que Marc Roca est au moins revenu à l’entraînement en équipe, donc il pourrait être disponible. Cependant, l’Espagnol n’a jamais été un joueur de premier choix pour son entraîneur, il est donc probablement plus probable que quelqu’un comme Jamal Musiala ou David Alaba prenne la place de Goretzka au milieu de terrain. En défense, Jerome Boateng devra faire le travail – espérons qu’il fait mieux que la nuit dernière, car Mbappe a clairement eu raison de lui.

Le PSG pourrait également être sur le point d’avoir des absents, en fonction de la façon dont Verratti et Florenzi se remettent du covid-19 et de l’étendue de la blessure de Marquinhos. Même ainsi, on a l’impression que le Bayern a une vraie montagne à gravir la semaine prochaine, étant donné que l’équipe doit marquer au moins deux buts sans réponse pour se qualifier pour les demi-finales.