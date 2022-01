Leon Goretzka pense qu’une partie du succès du Bayern Munich vient de sa camaraderie

Le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka s’est entretenu avec le magazine du club, Säbener 51, pour une longue interview. L’une des parties les plus intrigantes de l’interview était de savoir comment Goretzka considérait la valeur du succès et pourquoi les relations au sein de l’équipe étaient si importantes.

« Nous voulons continuer la période la plus réussie que le FC Bayern ait jamais connue. Nous avons déjà perdu un titre avec le DFB Pokal, ce qui m’agace beaucoup, mais me motive aussi », a déclaré Goretzka. « Jouer pour des titres à ce niveau, et avec vos amis et pas seulement avec des coéquipiers de football. Vous ne pouvez pas payer pour cela avec n’importe quel argent dans le monde. Je sais que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose comme ça juste en le disant, mais je voulais qu’il soit clair que j’avais un plan – et j’ai atteint mon objectif. »

La dernière partie de la citation de Goretzka ci-dessus faisait référence à ses déclarations précédentes selon lesquelles il souhaitait assumer davantage de responsabilités. Le milieu de terrain allemand l’a certainement fait sur et en dehors du terrain.