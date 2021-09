Leon Goretzka ravi de prolonger son contrat avec le Bayern Munich

L’avenir immédiat de Leon Goretzka est défini alors que le milieu de terrain de 26 ans a prolongé son contrat avec le Bayern Munich plus tôt dans la journée.

Goretzka est ravi de voir son avenir stabilisé avec un club qui peut offrir la possibilité de concourir année après année en Europe, tout en me donnant également la possibilité d’avoir une sécurité financière.

« L’opportunité de gagner des titres ici était très importante pour moi et nous l’avons fait dès le premier jour. Il est clair que le développement individuel suit ensuite et je l’ai également remarqué avec moi-même », a déclaré Goretzka (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Je ne vais pas mentir, bien sûr l’argent a aussi joué un rôle. Mais il ne s’agit pas de faire sortir le dernier euro. C’est important de se sentir apprécié, et c’est le cas depuis le début.

Pour Goretzka, il a également l’occasion de jouer avec des amis proches, dont Joshua Kimmich.

“Bien sûr. Joshua est également devenu une personne importante pour moi en dehors du terrain. C’est pourquoi je suis très heureux que nous continuions à être ensemble sur le terrain », a déclaré Goretzka. « Cette équipe est très, très spéciale. Avoir un si haut niveau entre amis est quelque chose que je ne pense pas qu’il se reproduise en Europe. Nous avons un mélange unique, surtout avec la génération 1995 et les plus anciennes. J’attends avec impatience les prochaines années ici. Si nous pouvons maintenir ce climat et continuer à afficher cette faim, alors nous attirerons d’autres joueurs et ceux qui n’ont pas encore renouvelé leurs contrats.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de laisser tomber son agent et de négocier seul, Goretzka a déclaré qu’il admirait Kimmich pour avoir fait cela, mais que ce n’était tout simplement pas pour lui.

“Je tire mon chapeau à Joshua pour s’être représenté, mais ce n’était pas une option pour moi”, a déclaré Goretzka.

Un autre facteur majeur pour convaincre Goretzka de prolonger son séjour à Munich était la présence de Julian Nagelsmann.

« Bien sûr, Julian (Nagelsmann) a joué un rôle essentiel car c’est une personne extrêmement importante pour nous dans notre travail quotidien. Nous avons tous atteint un certain niveau maintenant. Mais nous voulons toujours apprendre tous les jours. Il est exactement le bon entraîneur pour nous », a déclaré Goretzka.