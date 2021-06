Leon Goretzka réagit après son but tardif lors du match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie

L’Allemagne a fait un travail incroyablement dur, mais grâce à un but tardif de Leon Goretzka du Bayern Munich, leur match nul 2-2 était suffisant pour les voir terminer 2e du groupe F et se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Ailleurs dans le groupe, la France a fait match nul 2-2 avec le Portugal à Budapest, ce qui signifie que les Français ont dominé le groupe et que le Portugal a terminé troisième. L’Allemagne affrontera l’Angleterre mardi au stade de Wembley pour les huitièmes de finale.

Il semblait que les jours de canicule allaient à nouveau être complets pour Die Mannschaft après une défaite 1-0 à la 11e minute grâce à Ádám Szalai, mais l’équipe de Joachim Low, alors qu’elle était loin d’être au ripostez deux fois et terminez 2-2. Il semblait que les célébrations du but de Kai Havertz à la 66e minute n’étaient même pas encore terminées lorsqu’András Schäfer a profité de la sortie de Manuel Neuer pour donner l’avantage à la Hongrie 2-1, mais l’héroïsme tardif de Goretzka, qui est entré en remplacement, a scellé l’accord pour l’Allemagne.

S’exprimant après le tirage au sort, Goretzka a admis que, comme ils l’avaient prévu, la Hongrie était une équipe difficile à éliminer et qu’il faudrait toujours un grand combat pour obtenir un résultat (Tz). « Le match d’aujourd’hui était très, très difficile. Il y a eu beaucoup de résistances auxquelles nous avons dû faire face. Mais c’est formidable que nous ayons réussi devant un public local », a-t-il déclaré.

Encaisser le deuxième but si rapidement après l’égalisation de Havertz pour l’Allemagne était un point bas dans le match pour l’équipe de Low, surtout dans la nature avec laquelle la Hongrie l’a marqué. Dès le coup d’envoi, il y avait un long ballon qui n’a pas été traité et Neuer était sorti de sa ligne pour essayer de battre Schäfer au ballon, qui était fermé par Leroy Sane et Mats Hummels. Le manque de concentration de l’Allemagne aurait pu être beaucoup plus coûteux si Goretzka n’avait pas égalisé tard. «Ce qui ne devrait pas arriver, c’est la situation après le match nul 1-1, nous n’étions pas assez réveillés de la tête. Vous faites match nul et 15 secondes plus tard, c’est 1:2, cela ne devrait pas être », a déclaré Goretzka.

En ce qui concerne son but tardif, Goretzka l’a essentiellement attribué à un pur instinct. Jamal Musiala et Timo Werner ont eu une interaction soignée au bord de la surface hongroise dans la préparation, et le tir bloqué de Werner est tombé directement aux pieds de Goretzka, traversant plusieurs défenseurs hongrois avant de toucher l’arrière du but de Péter Gulácsi. « Bien sûr que je suis sur la lune. On pouvait dire que ça devenait serré. Le ballon tombe à mes pieds – et puis il suffit de le mettre », a-t-il déclaré.

Photo de KAI PFAFFENBACH/POOL/. via .