Leon Goretzka reste à 100% au Bayern Munich, mais l’annonce d’un nouveau contrat pourrait prendre du temps

Selon Florian Plettenberg de Sport1, comme indiqué dans son podcast «Meine Bayern-Woche», Leon Goretzka restera à 100% au Bayern Munich, mais il n’y a pas de calendrier concret en place pour l’annonce officielle de la prolongation de son contrat.

Par Plettenberg, Goretzka est susceptible de signer un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendrait au club jusqu’en 2026, soit un an de plus que son coéquipier Joshua Kimmich qui vient d’accepter son nouveau contrat. Faire en sorte que les deux se mettent d’accord sur de nouveaux accords dépendait beaucoup de ce que l’autre allait décider de faire. En d’autres termes, soit les deux signeraient de nouveaux accords, soit aucun des deux ne le ferait.

Plettenberg suggère que le nouvel accord pour Goretzka est déjà convenu, mais il ne reste qu’un certain nombre de détails finis à régler. Il a été supposé que le club pourrait décider d’annoncer de nouveaux accords pour Kimmich et Goretzka en même temps après que “JK6” ait illuminé l’enveloppe extérieure de l’Allianz Arena plusieurs jours avant l’annonce officielle de son nouveau contrat. Plettenberg n’a pas précisé quels étaient certains des détails qui doivent encore être situés pour le nouvel accord de Goretzka, mais il est relativement sûr de supposer que cela pourrait avoir à voir avec la structure des salaires et ce que pourraient être certains des bonus.

Un certain nombre de clubs, dont Manchester United, avaient exprimé un intérêt marqué pour essayer de signer Goretzka plus tôt cet été et il est clairement un atout de milieu de terrain recherché. La structure salariale du Bayern s’est avérée être un puzzle compliqué à reconstituer après le pic de la pandémie de coronavirus, s’adaptant aux pertes, fait face aux frais et salaires élevés qu’ils ont payés et paient pour Sane.