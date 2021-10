Leon Goretzka sait que l’Allemagne a encore du travail à faire malgré sa qualification pour la Coupe du monde

L’Allemagne a officiellement marqué son billet pour la Coupe du monde 2022 avec une impressionnante victoire de qualification 4-0 contre la Macédoine du Nord. Après avoir été détenu pendant les 45 premières minutes sur un terrain pluvieux à la Phillip II Arena, les buts de Kai Havertz, Timo Werner (2) et Jamal Musiala du Bayern Munich ont propulsé Die Mannschaft aux trois points qui garantissaient une qualification directe pour la Coupe du monde. L’année prochaine.

Au crédit de la Macédoine du Nord, ils ont rendu difficile les hommes de Hansi Flick et ils ont certainement constitué une menace sporadique sur la contre-attaque qui a causé quelques moments de nervosité à la ligne arrière allemande. Il a fallu un certain temps pour que l’équipe locale tombe en panne, mais ils n’ont pas du tout été aidés par la blessure d’Arijan Ademi en première mi-temps après une collision avec Havertz où il semblait s’être potentiellement disloqué la cheville.

S’exprimant après le match, Leon Goretzka a reconnu à quel point il était difficile pour l’Allemagne de briser finalement une équipe macédonienne bien disciplinée, et il a également estimé qu’ils devaient être en mesure de créer plus d’occasions lorsqu’ils entraient dans et autour de la surface (Tz) . «C’était un adversaire très désagréable, surtout en première mi-temps. Ce n’est pas une mauvaise équipe, mais il faut d’abord les fatiguer. Il y avait encore de la place pour l’amélioration en première mi-temps. Il nous manquait l’envie de marquer et la conviction de marquer le but dans la surface », a-t-il expliqué. Au final, l’Allemagne a dominé la Macédoine du Nord 24-7 et a inscrit 10 cadrés contre celle de la Macédoine du Nord.

En fin de compte, le travail est fait pour l’Allemagne avec deux matches à disputer en éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA. Flick aura de la place pour plus d’expérimentation avec la dernière paire de qualificatifs. Même si l’objectif principal a été atteint, Goretzka sait que l’Allemagne a encore beaucoup de travail à faire pour revenir au sommet du football mondial dans les compétitions internationales. « Nous devrions faire des petits pains. Nous avons encore beaucoup à faire là-bas. S’il s’agit de nous retrouver au sommet du monde, nous devons continuer à grandir ensemble en équipe et à nous souder. Il n’y a personne de mieux que Hansi pour le faire », a-t-il exhorté.