Leon Lawson rencontre le puissant Nathaniel Gallimore à la Boxing Night de PBC sur FS1 et FOX Deportes ce dimanche 27 juin

MINNEAPOLIS (21 juin 2021) – L’espoir invaincu des super poids welters Leon Lawson affrontera le puissant Nathaniel Gallimore dans un combat de 10 rounds qui fera la une de Boxing Night sur FS1 et FOX Deportes ce dimanche 27 juin depuis The Armory à Minneapolis.

Boxing Night de PBC sur FS1 débutera à 18 h HE / 15 h HP et mettra en vedette l’espoir invaincu des poids lourds légers Atif Oberlton affrontera Jasper McCargo dans un concours en huit rounds, et l’espoir invaincu des super-welters Travon Marshall. à quatre rounds contre Rubén Torres.

L’émission de FS1 précède la Boxing Night de PBC sur FOX, qui débutera à 20 h HE / 17 h HP et sera mise en vedette par le champion invaincu des super-moyens WBA David O. Morrell Jr. mesurant sa force contre Mario Cazares.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions et Warriors Boxing, sont déjà en vente via The Armory sur http://ArmoryMN.com/ ou via Ticketmaster.

Lawson (14-0, 7 KOs) est une tour de 6 pieds et 5 pouces de haut, et maintenant il fera face à son test le plus exigeant à ce jour au super poids welter lorsqu’il rencontrera Gallimore. Le boxeur de 21 ans vient de se montrer en février de cette année en éliminant Ramal Amanov au quatrième tour, remportant sa troisième victoire consécutive par élimination directe. Originaire de la ville de Flint, dans le Michigan, Lawson est le cousin du double champion Anthony Dirrell et du concurrent de longue date Andre Dirrell. Il combattra à The Armory à Minneapolis pour la troisième fois de sa carrière, y ayant déjà prévalu en 2018 et 2019.

Gallimore (21-5-1, 17 KOs) a excellé en défiant les meilleurs de la division des 154 livres et en exploitant sa puissance et sa capacité à être un adversaire difficile à battre. Le vétéran de 33 ans a déjà réussi à arrêter l’ancien champion unifié Jeison Rosario et a également affronté l’ancien champion unifié Julian Williams, l’ancien champion Patrick Teixeira et les meilleurs prétendants tels que Erickson Lubin et Sebastian Fundora. Né à Kingston, en Jamaïque, Gallimore réside à Chicago depuis qu’il est devenu pro.

Oberlton (1-0, 1 KO) a fait ses débuts professionnels en janvier de cette année, et le boxeur de 22 ans a arrêté Nathan Sharp au troisième tour avant d’éliminer Larry Pryor lors de son dernier combat en mai. Oberlton représente sa Philadelphie natale et a pu remporter les tournois nationaux des Golden Gloves en 2016 et 2018, ainsi que d’être finaliste pour les championnats nationaux des États-Unis 2018 avant de devenir professionnel. Il affrontera McCargo, originaire de Monterey, en Californie (4-1-2, 2 KO), qui a égalé une décision majoritaire contre Josh Hernandez lors de son dernier combat en février 2020. McCargo a 34 ans, est devenu professionnel en 2016 et avait pas perdu lors de ses quatre premières soirées.

Marshall (1-0, 1 KO) a 20 ans et est professionnel depuis le 20 avril de cette année après avoir eu une carrière remarquable en tant qu’amateur, et il a fait ses débuts en éliminant rapidement Christian Marron au premier tour sur FS1. Marshall est né à Landover, Maryland et réside actuellement à Capitol Heights, Maryland alors qu’il se prépare à affronter Torres (4-1, 1 KO). Torres a 30 ans et vient de Sacramento, en Californie. Il a remporté une décision unanime contre Donnis Reed lors de leur dernier combat en février 2020.

Les attractions préliminaires non télévisées incluent une paire de boxeurs du Minnesota dans des combats séparés alors que le favori local VeShawn Owens (11-2, 10 KO) se bat à The Armory pour la quatrième fois dans un concours super léger de six rounds, tandis que St. Paul est fier de Joe James (8-0, 5 KOs) mettra son invaincu en jeu lors d’un match nul en six rounds chez les poids mi-moyens. De plus, l’espoir de 19 ans Ángel Chávez (3-0, 3 KOs) fera ses débuts aux États-Unis dans un combat non télévisé en quatre rounds.