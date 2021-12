Leon Russell se souvient de son classique très couvert

Le triste décès de Léon Russell en novembre 2016, beaucoup d’entre nous ont réévalué à la fois ses réalisations professionnelles et son merveilleux recueil de chansons. La sortie posthume de son dernier album On A Distant Shore était un autre rappel de son héritage. Aujourd’hui, nous examinons l’un de ses numéros les plus couverts avec l’aide de Leon lui-même, qui révèle son lien peu connu avec une chanteuse majeure du milieu des années 1960.

« Superstar » a été, bien sûr, finalement transformé en une production contemporaine adulte sans effort de classe par les charpentiers, dans une interprétation douce caractéristique que nous connaissons si bien.

Cette version était basée sur l’histoire terreuse mais romantique de l’aventure d’un soir d’une femme avec une rock star, qu’elle espère ensuite lui revenir. Pour cette raison, son titre de travail était « Groupie Song », et lorsqu’il a été enregistré pour la première fois par Delaney & Bonnie, avec les voix de son co-auteur Bonnie Bramlett, il était sous le titre « Groupie (Superstar) ».

Comme Eric Clapton, Russell faisait partie du cercle d’amis musiciens connus sous le nom de Delaney & Bonnie and Friends. Dès le milieu des années 1960, Leon et Delaney Bramlett avaient joué ensemble dans les Shindogs, le groupe maison de l’émission musicale à succès Shindig!

Après avoir signé avec Stax, les Bramletts ont sorti leur premier album Home en mai 1969, avec Russell aux claviers et d’autres contributions d’anciens élèves de Stax tels que Booker T et les MG, Isaac Hayes et Guillaume Bell. Peu de temps après, ils ont déménagé à Elektra pour The Original Delaney & Bonnie & Friends, et à la fin de l’année, ils étaient en tournée avec Clapton et les musiciens avec lesquels il allait former Derek et les dominos. Le single qui accompagnait cette tournée, « Comin’ Home » (sur un autre nouveau label, Atlantic) présentait « Groupie (Superstar) » sur la face B.

La première superstar

Dans un documentaire de la BBC Radio 2 sur Russell réalisé par cet écrivain en 2010, Singing This Song For You, Russell a expliqué les origines de la chanson. « Rita Coolidge a été la première personne que j’aie jamais entendue utiliser ce mot ‘superstar' », a-t-il déclaré. « Elle parlait de Dionne Warwick, qui était à Memphis pour enregistrer un disque, et Rita a dit ‘Elle était la première superstar que j’aie jamais vue.’

« Donc ce genre de chose m’a frappé, je ne connaissais pas le mot, et j’ai commencé à essayer d’essayer d’écrire [the song], et j’ai fini par le finir avec Bonnie Bramlett », a-t-il poursuivi. « Et puis Karen [Carpenter] l’a chanté, et bien sûr elle a eu une version définitive.

Coolidge, quant à lui, était le chanteur vedette de la chanson (appelée désormais « Superstar ») lorsqu’elle a été intégrée au set de Joe Cockertournée, album et film de Mad Dogs and Englishmen, avec Russell comme directeur musical.

Après des reprises de Cher, Vikki Carr, l’ancienne chanteuse de Smith Gayle McCormick et d’autres, les Carpenters ont enregistré leur version au début de 1971 et elle a été publiée par A&M cet été-là. Il a dominé le palmarès Adult Contemporary, est passé au n ° 2 de la pop et a fait le Top 20 au Royaume-Uni. Comme l’a déclaré le co-fondateur d’A&M, Herb Alpert, dans le documentaire de la BBC : « Les Carpenters recherchaient toujours du bon matériel, et Richard Carpenter avait l’oreille pour les grandes mélodies. Et Léon avait cette touche.

Parmi les innombrables lectures de la chanson qui ont continué d’arriver, il y en a une qui l’a amenée à un nouveau public soul. Luther Vandross l’a enregistré pour son troisième album studio, Busy Body de 1983, le combinant intelligemment avec le classique R&B d’Aretha Franklin « Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do) ». Sorti en single l’année suivante, le medley a atteint le Top 5 soul. Dans un autre moment poignant, Bonnie Bramlett a interprété la chanson en direct au Music City Roots Live en juin 2016, avec Leon dans le public, cinq mois seulement avant sa mort.

Écoutez le meilleur de Leon Russell sur Apple Music et Spotify.