Leon S. Kennedy de Resident Evil est maintenant dans Rainbow Six Siege (sous forme de skin)

Leon S. Kennedy de Resident Evil est maintenant disponible dans Rainbow Six Siege… en quelque sorte. Alors que le personnage préféré des fans est certainement suffisamment qualifié pour être un opérateur à part entière, les fans devront se contenter de Leon en tant que pack de skins d’opérateur d’élite pour le personnage jouable existant Lion.

Le look emblématique de Sport Leon de Resident Evil 4 (moins sa veste cool), la tenue de Lion’s Leon comprend tous les éléments essentiels de la lutte contre les zombies – un maillot de corps moulant, un couteau, des étuis d’armes fantaisie et beaucoup, beaucoup de pochettes de munitions. Comme la capacité de signature de Lion est un drone qui peut être utilisé trois fois par tour pour révéler les positions des ennemis en mouvement, le drone du personnage obtiendra également un skin dans le cadre de ce nouveau pack.

Lecture en cours : Rainbow Six Siege : Lion Elite Set – Bande-annonce de la collaboration Resident Evil

L’ensemble complet de skins d’élite comprend un couvre-chef, un uniforme, une animation de victoire, un skin de gadget de drone, un charme et des skins d’armes pour les V308, 417, SG-CQB, P9 et LFP86.

Ce n’est pas le premier crossover Rainbow Six et Resident Evil. Plus tôt cette année, Ubisoft a ajouté un skin Jill Valentine pour l’opérateur Zofia, qui a vu le personnage arborer l’uniforme emblématique STARS de Jill comme on le voit dans le Resident Evil original. Nous ne pouvons qu’espérer que Chris Redfield de Resident Evil Village soit le prochain.

Leon peut plus récemment être vu dans la nouvelle série CGI exclusive à Netflix Resident Evil: Infinite Darkness, qui se déroule entre les événements de Resident Evil 4 et 5. Quant à Rainbow Six Siege, Ubisoft a récemment dévoilé tous les nouveaux contenus et changements à venir. le jeu dans le cadre de l’opération Crystal Guard, qui verra l’ajout du premier opérateur transgenre du jeu, l’attaquant Osa. Non content de laisser Resident Evil s’amuser à tuer des zombies, Rainbow Six s’aventurera également dans le genre de l’horreur avec un prochain spin-off axé sur la coopération, Rainbow Six Extraction, dont la sortie est prévue en janvier 2022.

