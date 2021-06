Leonard et George mènent la victoire des Clippers contre l’Utah

in

Un Kawhi Leonard pointu et précis, avec 34 points, et un Paul George agressif, avec 31 points et beaucoup d’importance en attaque, ont conduit les Los Angeles Clippers à démanteler les Utah Jazz (132-106) et à remporter une victoire importante qui met le 1-2 en demi-finale de la NBA Western Conference.

Après avoir perdu les deux matchs à l’extérieur à cause d’un Donovan Mitchell exceptionnel, les Clippers sont revenus jouer devant leur public à Los Angeles (USA) et les deux stars locales ont relevé le défi de se rendre au puissant Jazz, qui était la meilleure équipe de la saison régulière (52-20).

George est monté en puissance et a récolté 31 points, 3 rebonds et 5 passes décisives, tandis que Leonard, qui est en excellente forme, a récolté 34 points, 12 rebonds et 5 passes décisives.

Les Angelenos, qui tiraient également de l’arrière 0-2 au premier tour des séries éliminatoires et ont finalement battu les Dallas Mavericks 4-3, ont montré ce soir que lorsque toutes leurs pièces s’emboîtent, ils forment une équipe rocheuse, pleine de talent et très dangereuse. nouer.

Le match n’aurait pas pu commencer plus mal pour les Clippers. L’ancien joueur de Barcelone Joe Ingles a réussi deux triples d’affilée et Tyronn Lue a été contraint de demander un temps mort alors qu’une minute et 14 secondes seulement avaient été jouées après un départ désastreux à domicile (0-8).

Mais les Clippers ont réagi de manière décisive et solvable, puisqu’entre Reggie Jackson et Paul George, plus une défense qui peu à peu a commencé à frustrer le Jazz, ils ont fait tourner le score (16-13 avec 3,55 à jouer).

Ingles a été fantastique au premier quart-temps pour les visiteurs (11 points), qui ont plutôt subi la malheureuse présentation d’un Donovan Mitchell qui a terminé le premier set sans marquer et totalement annulé par l’étouffement des moins de cinq ans des Clippers.

Au final, un panier au-dessus du cor de Patrick Beverley a certifié la supériorité des Clippers au premier quart (27-23). Paul George est généralement un bon thermomètre pour mesurer les Clippers.

Si l’attaquant joue bien, la victoire des Angels est généralement à portée de main ; Mais s’il a une mauvaise journée, les options des Clippers sont considérablement réduites.

Cette fois, la pièce est tombée sur face alors que George était très incisif et fougueux en première mi-temps et a brillamment guidé les Clippers vers leurs premières avances majeures (42-33 avec 7,21 à jouer).

Mitchell n’a obtenu ses premiers points qu’au milieu du deuxième quart-temps, mais à partir de ce moment-là, il semblait qu’un poids énorme avait été levé (16 points à la mi-temps).

Cependant, les Clippers ont fait match nul 10-0 en fin de match, avec George aux commandes des opérations, et un dernier panier d’un Jackson électrique les a amenés dans les vestiaires avec le vent en leur faveur (64-49).

En première mi-temps, les Clippers ont dominé le rebond (23 pour 19), ont perdu moins de ballons que le Jazz (2 pour 5) et ont mieux réussi à aller au panier (52% sur les buts sur le terrain contre 41% ).

Sauf apparitions très particulières, Kawhi Leonard est passé inaperçu au cours des deux premiers quart-temps. Mais dans le troisième set, il a demandé à parler et a commencé son show.

Sur la pénétration ou sur des tirs à longue distance, Leonard a marqué 10 points d’affilée sans défaillance au redémarrage pour maintenir les Clippers à une distance confortable (77-63 avec 7,01 à gauche).

L’équipe d’Utah n’a pas perdu confiance et s’est réengagée dans le match avec un partiel remarquable (7-13) couronné par un triplé de Bojan Bogdanovic qui leur a permis de redescendre sous les dix points (84-76).

Cependant, les Angelenos affrontaient le dernier quart devant (94-83) grâce à l’apport efficace de réservistes comme Luke Kennard.

Le Jazz est entré dans le quatrième trimestre avec l’intention et l’énergie nécessaires pour inventer un retour.

Mais erreurs et imprécisions de part et d’autre de la piste s’accumulaient pour les visiteurs, qui laissaient en outre Mitchell trop seul pour accomplir l’exploit.

Face à eux, Leonard s’est encore rappelé qu’il avait des nerfs d’acier et a continué à torturer le Jazz de toutes les positions et de toutes les manières possibles jusqu’à ce que l’écart soit déjà trop grand (120-98 avec 3,36 à parcourir).

Le quatrième match de cette série sera joué Lundi également au Staples Center de Los Angeles.