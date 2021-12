Leonard ‘Hub’ Hubbard, bassiste de The Roots, est décédé à 62 ans

Un membre clé d’un groupe de hip-hop légendaire Les racines est décédé à l’âge de 62 ans.

Bassiste Leonard « Hubbard » Hubbard luttait contre le myélome multiple – une forme de cancer du sang – depuis 2007, date à laquelle il a quitté le groupe à la suite de son diagnostic. Il était en rémission jusqu’à récemment, mais son état s’est rapidement détérioré mercredi soir, selon son épouse, Stéphanie Hubbard. Les rapports disent qu’il est soudainement devenu immobile.

Le bassiste Leonard « Hub » Hubbard de The Roots se produit lors d’un concert-bénéfice en septembre 2005 pour l’ouragan Katrina au Kimmel Center de Philadelphie, Pennsylvanie. (Photo : William Thomas Cain/.)

Hubbard a déclaré au 6ABC de Philadelphie qu’elle n’avait pas pu être avec son mari au moment de son décès au centre médical Lankenau après l’avoir emmené là-bas en raison des restrictions COVID. « J’ai été appelée à l’hôpital », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont dit ce qui s’était passé, qu’il était décédé. Je suis allé à l’hôpital et j’ai pu m’asseoir avec lui.

Elle a déclaré au Philadelphia Inquirer que son mari avait préparé un album rassemblant des enregistrements de chansons qu’il avait écrites pour d’autres artistes. Le projet vient de s’achever la semaine dernière.

« Il voulait être connu pour le type de musique qu’il composait », a déclaré Mme Hubbard. « Et avant de mourir, il était assis là la nuit à écouter de la musique, et il en était si heureux. »

« Quand vous entendrez son projet, vous verrez qu’il était bien plus que ce que les gens savent », a-t-elle partagé.

Selon le rapport, l’album en attente comportera Jill Scott, Ben Harper, Vernon Reid, Jeff « Tain » Watts et les chanteurs de Philadelphie Dame Alma et Jaguar Wright.

Reconnaissable dans The Roots par son bâton à mâcher à la réglisse, Hub excitait souvent les foules lors des concerts légendaires du groupe avec ses segments solo. Originaire de Philadelphie, il a grandi à West Philly et a commencé à jouer de la basse en troisième année, étudiant également le piano classique à la célèbre Settlement Music School.

Hubbard était avec The Roots depuis leurs débuts dans la terre la plus fertile de Philly, rejoignant le groupe en 1992. Il était avec The Root pendant 15 ans et a joué sur les sept premiers albums de la formation jusqu’à son départ en 2007. Deux ans plus tard, le groupe devient les musiciens house de The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

En 2016, Hubbard a poursuivi les fondateurs de Roots Ahmir « Questlove » Thompson et Trotteur Tariq « Pensée Noire », ainsi que le manager du groupe, Shawn Gee, affirmant qu’on lui devait de l’argent en tant que membre fondateur de The Roots. Ce procès n’a pas été réglé.

Dans un communiqué jeudi, le groupe a déclaré : « C’est avec le cœur le plus lourd que nous disons au revoir à notre frère Leonard Nelson Hubbard. Que ta transition apporte la paix à ta famille à tes amis à tes fans et à tous ceux qui t’aimaient. Reposez-vous dans Melody Hub.

Un autre membre du groupe, le rappeur Malik Abdul Basit, mieux connu sous le nom de Malik B., est décédé en 2020.

Hubbard laisse dans le deuil sa femme, ses belles-filles Inde Owens et Onita Owens et beau-fils Edouard Owens.

