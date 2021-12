Leonard Hubbard, ancien bassiste de The Roots, décède à 62 ans

Leonard Hubbard, le bassiste qui a joué avec le groupe de hip-hop de Philadelphie Les racines depuis quinze ans, est décédé jeudi à l’hôpital de Lankenau. Il avait 62 ans.

La belle-fille de Hubbard, India Owens, a confirmé la mort de Hubbard. La cause du décès était le myélome multiple, une forme de cancer du sang, dont il a été diagnostiqué pour la première fois en 2007. Il était en rémission jusqu’au mois dernier, a déclaré Owens. Hubbard vivait dans l’ouest de Philadelphie.

La femme d’Hubbard a dit Philadelphie, Pennsylvanie ABC 6, « C’est arrivé rapidement. Il n’a pas beaucoup souffert. Hubbard a joué sur des disques emblématiques tels que Les choses s’effondrent ainsi que des sessions Roots en direct avec JAY-Z, Eminem et d’autres. Il a également travaillé sur des albums de MC Solaar, des Jungle Brothers et de Jaguar Wright. Hubbard, qui était diplômé du programme de musique Carnegie Mellon de Pittsburgh, était un incontournable du groupe pendant son mandat, connu pour son incroyable jeu de basse et son bâton à mâcher de marque.

Hubbard a rejoint The Roots pour la première fois en 1992, alors que le groupe s’appelait encore les Square Roots. Il a joué sur chacun des albums du groupe jusqu’à ce qu’il quitte le groupe en 2007, de 1993’s Organix à 2006’s Game Theory.

Hubbard a grandi près de légendes musicales de Philly comme Kenny Gamble, Leon Huff et les membres de MFSB Hubbard ont rejoint The Roots avant leur premier album studio après que le groupe de musique et de jam a déjà présenté Josh « The Rubberband » Abrams, qui a quitté l’acte pour poursuivre le collège.

« La musique est tout ce à quoi vous êtes exposé, et j’ai été exposé à beaucoup de choses différentes », a déclaré Hubbard à Bass Player en 2003. Leonard a également partagé: « Si vous voulez jouer de la basse Hip-Hop, vous devez posséder une machine à rythmes, vous devez connaître le métronome, et vous avez besoin d’un certain sens du rythme et du timing. Mais voici l’essentiel : vous devez vous écouter jouer. Enregistrez-vous en train de jouer une ligne de basse pendant cinq minutes. Si vous pouvez jouer quelque chose de rapide, essayez de le jouer lentement, mélodiquement et groovin’, et faites en sorte qu’il sonne aussi bien que lorsque vous le jouiez rapidement.

« Écoutez-le et découvrez où votre jeu s’est affaibli, et demandez-vous pourquoi trois minutes plus tard vous avez joué un remplissage qui a foiré la poche. Même les bassistes qui écoutent du Hip-Hop ne comprennent parfois pas la discipline, car une fois qu’ils sont sur scène et qu’ils commencent à le ressentir, ils pensent : Plus je joue vite, plus c’est excitant ! Mais jouer au hip-hop est une discipline différente. Il s’agit d’écouter, de comprendre la poche et de connaître votre place dans celle-ci.