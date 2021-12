Leonardo Balada, XVIII SGAE Prix de musique ibéro-américaine Tomás Luis de Victoria 2021

MADRID, 3 déc. (EUROPA PRESS) –

Le compositeur catalan Léonard Balada (Barcelone, ​​1933) a remporté le XVIII Prix ​​de la musique ibéro-américaine SGAE Tomás Luis de Victoria 2021 appelé par la Fondation SGAE pour « ont contribué substantiellement à l’enrichissement du patrimoine musical des peuples ibéro-américains à travers son travail créatif. »

« Je suis profondément honoré de recevoir ce prix qui a déjà récompensé tant de compositeurs distingués», a déclaré le créateur international de musique symphonique et lyrique contemporaine de Pittsburgh, où il vit depuis 52 ans.

Pionnier dans la symbiose de la musique ethnique avec des techniques d’avant-garde, Balada espère « avoir communiqué, à travers la musique et l’enseignement, que des techniques simples et directes et une écriture musicale peuvent produire des effets intéressants ». « Aussi qu’il est possible de produire quelque chose de nouveau, en utilisant des traditions et des techniques existantes, ainsi que de nouvelles techniques.« , s’est défendu.

Balada a combiné son travail de composition avec l’enseignement. « En ce moment je suis à l’écoute et je suis les métiers et carrières de mes anciens élèves » Il a ajouté. Il a été professeur à l’Université Carnegie-Mellon de Pittsburgh (États-Unis) pendant 50 ans jusqu’à sa retraite en août 2020.

Le jury, réuni par télématique le 23 novembre 2021, a décidé de décerner à Balada le prix « vu l’universalité de son langage musical sans perdre ses racines, à la force vitale d’une œuvre qui a su s’imposer de côté et à l’autre de l’Atlantique, à sa trajectoire internationale, à l’étendue de son catalogue et à son engagement éthique« .

Le jury de cette XVIIIe édition était composé de Marlos Nobre ; le directeur du magazine Melómano et du Festival Diacronías, Alfonso Carraté ; le docteur en musicologie et universitaire de l’Académie royale des beaux-arts de Catalogne de Sant Jordi, Rosa María Fernández García; le docteur en musicologie et professeur à l’Université Complutense de Madrid, María Nagore Ferrer, et le musicologue et écrivain, Stefano Russomanno.