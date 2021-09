Leonardo Bonucci dit que les commentaires de Declan Rice avant la finale de l’Euro 2020 et que les fans anglais chantant ” It’s Coming Home ” ont aidé l’Italie à remporter l’épreuve de force de Wembley

in

Le défenseur de l’Italie et de la Juventus, Leonardo Bouncci, pense que la confiance de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 les a entravés lors de l’épreuve de force de Wembley.

Les commentaires d’avant-match de Declan Rice combinés aux fans chantant continuellement “le retour du football à la maison” joué entre les mains de l’Italie, a affirmé Bonucci.

.

Bonucci s’est délecté de battre l’Angleterre à Wembley

« Nous voulions leur montrer que la finale n’était pas encore décidée. Qu’ils n’avaient pas déjà gagné, dit-il.

« Entendre cette chanson en boucle et le commentaire de Declan Rice disant que l’Angleterre était 10 fois plus motivée pour gagner que nous… eh bien, c’est le genre d’erreurs que font les jeunes joueurs. Tu ne dis pas ça.

“Vous ne devriez jamais dire que vous voulez quelque chose plus que quelqu’un d’autre ou que vous êtes meilleur que quelqu’un d’autre.”

Avant le match, Rice a déclaré à talkSPORT que lui et ses coéquipiers savouraient la bataille contre leurs adversaires expérimentés.

Rice, à droite, était la clé du chemin de l’Angleterre vers la finale et était prête à se battre

«Je peux vous assurer que nous serons prêts pour cela 10 fois plus dur qu’eux. Nous sommes prêts à courir, prêts à aller dans des endroits où nous ne sommes jamais allés auparavant », a-t-il déclaré.

“C’est la vie en jeu maintenant. C’est l’occasion de marquer l’histoire. Il n’y a aucun moyen que nous n’allions pas y aller et tout lui donner.

«La bataille du milieu de terrain sera la clé, mais sur tout le terrain, ce sera également la clé. Nous serons prêts.

Cependant, les Three Lions ont perdu aux tirs au but et leur attente d’une première victoire en tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966 se poursuit.

Bonucci, qui est en action pour la Juventus contre Chelsea ce soir – en direct sur talkSPORT – a marqué l’égalisation pour l’Italie en seconde période et a chanté « It’s coming home » en guise de célébration par la suite.

En fin de compte, l’Italie a gagné et Bonucci a chanté “Three Lions” aux fans au cœur brisé

Les célébrations extatiques de Bonucci cet été ont reflété la joie de la Croatie d’avoir remporté sa demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre l’Angleterre.

La chanson – Three Lions – est souvent confondue avec l’arrogance anglaise par nos amis d’outre-mer alors que c’est le contraire.

“Vous devez toujours vous mettre au même niveau que votre adversaire, garder un profil bas et frapper au bon moment”, a ajouté Bonucci.

« C’est ce que nous avons fait. Nous n’avons jamais dit que nous allions gagner, juste que nous étions à deux doigts d’aller jusqu’au bout et d’obtenir le bon résultat.

« Nous n’avons jamais été présomptueux à ce sujet. Nous sommes restés humbles et c’est ce qui a fait la différence.

« Nous avions une super équipe, un super coach et un super staff derrière nous. Donner à notre pays et à nous-mêmes ce genre de joie était quelque chose de vraiment spécial. »