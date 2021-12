Leonardo DiCaprio achète le domaine de Beverly Hills et possède d’énormes avoirs immobiliers

Leonardo DiCaprio est en train de devenir le roi de l’immobilier, car il vient de récupérer une autre propriété extrêmement chère.

Le dernier ajout de Leo à son important portefeuille – un domaine de 9,9 millions de dollars à Bev Hills. Comme nous l’avons signalé, il vient de décharger un tampon Malibu pour 10,3 millions de dollars (qu’il a acheté BTW pour 1,6 million de dollars en 1998). Il possède également un domaine de 13,8 millions de dollars à Malibu et un lot de 23 millions de dollars dans le Bu.

Quant à Bev Hills, c’est une maison de 5 000 pieds carrés avec tous les extras. Il est caché derrière des murs et des portes … parce que nous savons que Leo aime son intimité.

Ceci, BTW, n’est pas la pleine mesure des investissements immobiliers de Leo … il possède également une maison de style Tudor anglais centenaire dans la région de Los Feliz de LA, et de la colonie espagnole à proximité.

Mais attendez… il y a plus. Leo a un Mid-Century moderne à Palm Springs, des condos à New York et une île privée près de Belize.

L’endroit qu’il semble préférer… un immense complexe sur 4 parcelles dans les Bird Streets (rendu célèbre par les Beatles, qui se sont inspirés de leur location sur Blue Jay Way) dans les collines d’Hollywood.

Quant à l’achat de Bev Hills, Leo a été remplacé par Brett Avocat.