Leonardo DiCaprio en pourparlers finaux pour incarner le leader culte Jim Jones

Leonardo est en pourparlers finaux pour le rôle, selon plusieurs rapports (Photo: .)

Le lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio est aligné pour incarner le leader culte Jim Jones dans un nouveau drame.

Dans un projet que nous pouvons déjà considérer comme un chéri de la saison des récompenses, MGM a repris un scénario écrit par Scott Rosenberg de Venom qui détaille la vie du chef de culte des années 1970, responsable de l’une des plus grandes morts massives de l’histoire.

Selon le Hollywood Reporter et Deadline, DiCaprio est en pourparlers finaux pour jouer Jones dans le film, appelé Jim Jones.

Jones a fondé le Peoples Temple – qu’il a promu en tant que congrégation pleinement intégrée promouvant le socialisme chrétien – en 1955, et dans les années 1970, il avait rejeté le christianisme traditionnel et prétendait être Dieu.

Il a construit sa commune en Guyane en 1974 et, quatre ans plus tard, a dit à ses partisans de boire du Flavour Aid qui était mélangé au cyanure.

Le suicide collectif du 18 novembre 1978 a coûté la vie à 909 personnes, dont 304 enfants, la tragédie étant appelée le massacre de Jonestown.

Jim Jones était responsable de l’une des plus grandes morts massives de l’histoire des États-Unis (Photo : Janet Fries/.)

Le massacre de Jonestown a déjà fait l’objet d’un certain nombre de films, de séries télévisées et de documentaires, notamment la mini-série primée aux Emmy Awards de 1980 Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones, et le documentaire 2007 de History Channel Jonestown: Paradise Lost.

La tragédie a également été fortement référencée dans un épisode d’American Horror Story: Cult.

Jim Jones sera également produit par DiCaprio et Jennifer Davisson via leur société Appian Way, tandis que Rosenberg en sera le producteur exécutif.

DiCaprio a joué un certain nombre de personnages réels au cours de sa carrière, notamment Jordan Belfort dans The Wolf of Wall Street, Frank Abagnale Jr dans Catch Me If You Can, Howard Hughes dans The Aviator et J Edgar Hoover dans J Edgar.

Leo sera ensuite vu dans Don’t Look Up (Photo: Netflix)

L’homme de 46 ans a remporté son premier Oscar pour son interprétation du pionnier Hugh Glass dans The Revenant en 2015.

DiCaprio sera ensuite sur nos écrans ce Noël dans le film Netflix étoilé Ne cherchez pas, dans lequel il incarne un astronome tentant d’avertir l’humanité de l’approche d’un météore prêt à détruire la Terre.

La comédie de science-fiction met également en vedette Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Tyler Perry, Cate Blanchett, Chris Evans, Matthew Perry, Mark Rylance, Rob Morgan, Ron Perlman, Himesh Patel et, peut-être le plus excitant, Meryl Streep en tant que président des États-Unis.

Plus : Leonardo DiCaprio



L’année prochaine, DiCaprio sera un peu plus sérieux dans le prochain projet de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, dans lequel il joue aux côtés de Robert De Niro et Jesse Plemons.

Il incarnera également un personnage réel dans ce film, car il a été choisi pour incarner Ernest Burkhart, le neveu du meurtrier condamné William Hale.



