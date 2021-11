Leonardo DiCaprio en pourparlers pour incarner Jim Jones, leader du culte de Jonestown

Leonardo DiCaprio a les yeux fixés sur le rôle de l’un des hommes les plus dangereusement charismatiques de l’histoire.

ET! News peut confirmer que l’acteur oscarisé de 46 ans est en négociations finales pour jouer Jim Jones— Le tristement célèbre chef de secte qui a orchestré un suicide de masse dans son campement de Jonestown le 18 novembre 1978 — dans un prochain film avec MGM. L’incident, qui a vu plus de 900 personnes mourir après avoir bu du punch au raisin mélangé au cyanure, est considéré comme le plus grand cas de décès de civils américains non causés par une catastrophe naturelle avant le 11 septembre. 11 2001, attentats terroristes.

En plus de jouer dans le biopic, actuellement intitulé Jim Jones, DiCaprio sera producteur aux côtés de Jennifer Davisson, le président de la production de sa société Appian Way, selon Deadline, qui a été le premier à rapporter la nouvelle.

Le point de vente rapporte que le scénario du long métrage a été écrit par le scénariste Scott Rosenberg, dont le travail comprend High Fidelity, Gone in 60 Seconds, Venom et les deux dernières suites de Jumanji. Rosenberg serait également producteur exécutif du projet.