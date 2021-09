Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence affrontent l’apocalypse dans la bande-annonce de Netflix Don’t Look Up

in

Que feriez-vous si vous saviez qu’il y avait une chance que la vie sur Terre soit sur le point de se terminer ? Si vous étiez Leonardo DiCaprio, vous pourriez avoir une crise de panique dans la salle de bain. Ou, si vous étiez Jennifer Lawrence, vous commanderiez peut-être deux autres verres de vin au déjeuner. Du moins, ce sont les stratégies adoptées par leurs personnages dans la première bande-annonce du film original Netflix du réalisateur Adam McKay, Don’t Look Up. Et pour être juste, ils ont une assez bonne raison de le faire, car ils jouent deux personnes qui ont découvert qu’un astéroïde potentiellement mortel se dirige directement vers la Terre.