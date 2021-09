Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence avertissent Meryl Streep de l’Apocalypse dans un clip hilarant de ne pas rechercher

Mais dans une tournure amusante, le président de Meryl Streep ne se soucie pas vraiment de ce qu’ils ont à dire. Lorsque le Dr Mindy et Kate l’énoncent, elle et Jason Orlean de Jonah Hill sont pris dans le pourcentage de possibilité que cela puisse arriver. Même si leurs découvertes placent l’événement à près de 100 % de précision, la présidente et son équipe décident de dire qu’il y a 70 % de chances, avant de dire qu’ils auront leurs propres scientifiques sur le sujet. D’ici là, le président demande à tout le monde de “s’asseoir et d’accéder”.