Leonardo DiCaprio incarnera Jim Jones, le leader de la secte Jonestown

Ce n’est pas la première fois que cette histoire est racontée, la première est sortie un an après l’événement avec le titre Guyana, le crime du siècle et Stuart Whitman comme protagoniste. En 1980, The Guyana Tragedy a été présenté en première à la télévision avec Powers Boothe en tant que chef de la secte.

Leonardo DiCaprio sera Jim Jones (Twitter)

Jim Jones est le chef d’une secte dans les années 70 et responsable du suicide collectif de 918 personnes, dont 304 enfants. En 1955, il fonda la secte du Temple du Peuple à Indianapolis, qui se reconnut comme faisant partie du socialisme chrétien, mais son chef commença alors à affirmer qu’il était lui-même Dieu et c’est alors que cette petite communauté fonda Jonestown en Guyane.

Au fil des ans, les croyances transmises à ses paroissiens se sont radicalisées jusqu’à ce qu’en 1974, Jones émigre avec son groupe d’adeptes en Guyane, où ils établissent une communauté au milieu de la jungle. À ce moment-là, il s’est proclamé Dieu et a eu la soumission de ses sujets.

Après avoir commencé à être surveillé par le gouvernement américain, qui a envoyé une délégation pour examiner d’éventuelles violations des droits humains dans cet endroit, Jones a préparé un meurtre-suicide collectif en faisant boire aux 918 membres de sa secte une boisson mélangée à du cyanure.