Leonardo DiCaprio incarnera Jim Jones, responsable de la mort de 900 personnes – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Leonardo DiCaprio, le meilleur acteur oscarisé pour The Revenant, incarnera Jim Jones, leader d’une secte dans les années 70 et responsable du suicide collectif de 918 personnes, dont 304 enfants.

Selon les rapports, Deadline a confirmé que l’interprète de Once upon a time… in Hollywood jouera dans le film, écrit par Scott Rosenberg (Con Air), dans lequel l’origine de ce culte infâme appelé Temple du Peuple des Disciples du Christ à Indianapolis sera racontée en 1955 et comment peu à peu elle est devenue de plus en plus jusqu’à son terrible dénouement en 1978.

L’histoire de Jones a été adaptée à l’écran à plusieurs reprises. Le premier d’entre eux est arrivé juste un an après l’événement fatidique avec le titre Guyana, le crime du siècle et Stuart Whitman comme protagoniste. En 1980, la tragédie de Guyane sera également diffusée à la télévision avec Powers Boothe comme chef de la secte.

Au-delà, celui que l’on appelle le révérend maudit est apparu dans plusieurs films d’horreur comme Le Sacrement (2013), Le Voile (2016) ou encore The Jonestown Haunting (2020), même joué par Evan Peters dans le septième épisode du neuvième. saison d’American Horror Story.

De plus, DiCaprio sera, avec Jennifer Davisson, le producteur du film pour Metro Goldwyn Mayer à travers sa société Appian Way. Le film aura également Jim Jones (Venom) en tant que producteur exécutif.

Ce sera le troisième vrai personnage que l’interprète du Loup de Wall Street incarnera dans les prochaines années. Parmi ses futurs projets figurent Roosevelt, dans lequel il incarnera le président des États-Unis, et The Devil in the White City, où il incarnera le Dr HH Holmes, l’un des premiers tueurs en série dont il existe preuve. Avant cela, sortira son prochain film Don’t Look Up, une comédie apocalyptique dans laquelle il partage la vedette avec Jennifer Lawrence et Meryl Streep et qui arrivera sur Netflix le 24 décembre.

Source : Cependant