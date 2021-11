Leonardo DiCaprio incarnera le leader du culte de Jonestown Jim Jones dans un nouveau film

Leonardo DiCaprio a trouvé son prochain grand rôle. L’acteur jouera dans Jim Jones en tant que chef de culte religieux qui a orchestré un suicide collectif qui a fait plus de 900 morts. DiCaprio serait en pourparlers finaux pour jouer dans le projet, qu’il produira pour sa bannière Appian Way avec Jennifer Davisson, rapporte Deadline. MGM a sécurisé le projet, qui a été écrit par le co-scénariste de Venom et Jumanji: Welcome to the Jungle, Scott Rosenberg.

Jones était le fondateur du Peoples Temple, qui a commencé à Indianapolis en 1955 et a promu le socialisme chrétien. Au milieu des années 1960, il a amené le Peoples Temple à San Francisco et est devenu un militant politique. Au début des années 1970, il a commencé à rejeter le christianisme traditionnel et a affirmé qu’il était Dieu. En 1974, il a commencé à construire Jonestown en Guyane, et il a commencé à convaincre ses partisans d’y vivre afin qu’ils puissent être libérés du gouvernement américain.

En 1978, des reportages dans les médias sur des violations des droits de l’homme à Jonestown ont commencé à faire surface, inspirant le représentant américain Leo Ryan à amener une délégation dans la commune pour enquêter. Lorsque Ryan et son groupe se préparaient à partir, ainsi que des habitants de Jonestown qui voulaient retourner aux États-Unis, ils ont été abattus par des hommes armés de Jonestown. Après cela, Jones a ordonné le meurtre-suicide de masse des membres de sa commune. Presque tous les 918 membres de la commune décédés ont bu de l’Aide à la saveur additionnée de cyanure. Plus de 300 des victimes étaient des enfants. L’histoire de Jones a fait l’objet de plusieurs documentaires et films. Powers Boothe a remporté un Emmy pour avoir joué Jones dans le téléfilm Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones de 1980.

Le prochain film de DiCaprio est Don’t Look Up, une comédie de stars mettant en vedette Jennifer Lawrence, Jonah Hill et Meryl Streep sur deux scientifiques qui doivent mettre le monde en garde contre un astéroïde. Le film réalisé par Adam McKay sortira sur Netflix le 24 décembre, après une brève sortie en salles le 10 décembre. DiCaprio a également récemment filmé Killers of the Flower Moon, qui l’a réuni avec Martin Scorsese. DiCaprio a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour The Revenant (2016) et a été nominé dans la catégorie l’année dernière pour Once Upon a Time in Hollywood.

C’est également une autre victoire majeure pour MGM, qui a récemment sorti le dernier film de James Bond No Time to Die, qui a récemment franchi la barre des 700 millions de dollars au box-office international. Le studio est également derrière House of Gucci de Ridley Scott, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et la comédie musicale Cyrano de Joe Wright, qui devraient tous concourir aux Oscars. En mai, Amazon a accepté d’acheter le studio, apparemment pour 8,45 milliards de dollars.