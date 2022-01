Leonardo DiCaprio, Rihanna, Beyonce et Jay-Z parmi les stars reçoivent un visa VIP au Royaume-Uni

WENN

Le gouvernement britannique annonce une liste de talents mondiaux qui comprend un certain nombre de lauréats d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Golden Globe pour le nouveau système d’immigration basé sur des points du pays.

Renée Zellweger, Leonardo DiCaprio, et Reese Witherspoon font partie des stars figurant sur une liste des talents mondiaux dans le cadre du nouveau système d’immigration basé sur des points du gouvernement britannique.

Les trois acteurs ont obtenu le statut VIP sur la liste grâce à leurs Oscars, aux côtés de Joaquin Phoenix et Susan Sarandon, tandis que le vainqueur du Golden Globe Bill Murray est également inclus.

Les lauréats du Brit Award Beyonce et Jay Z, Rihanna, Eminem, Ariana Grande, et Hirsute figureront également sur la liste, ce qui leur permettra de vivre et de travailler plus facilement au Royaume-Uni dans le cadre des réformes du Home Office.

« Les lauréats de ces prix ont atteint le sommet de leur carrière et ils ont tellement à offrir au Royaume-Uni », a déclaré la ministre de l’Intérieur Priti Patel dans un communiqué.

«Ces changements importants leur donneront la liberté de venir travailler dans nos industries des arts, des sciences, de la musique et du cinéma de premier plan alors que nous reconstruisons mieux. C’est exactement pour cela que notre nouveau système d’immigration basé sur des points a été conçu – attirer les meilleurs et les plus brillants en fonction de leurs compétences et de leurs talents, et non d’où ils viennent.

Les lauréats des Oscars, des Golden Globes, des prix Nobel, du prix Turing et d’autres prix prestigieux dans les secteurs des sciences, des sciences humaines, de l’ingénierie, des arts et des technologies numériques pourront tous profiter de leur inscription sur la liste des talents mondiaux, ce qui signifie ils n’ont qu’à faire une seule demande de visa.

